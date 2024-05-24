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    13:09, 24 Май 2024 | GMT +6

    В Китае восемь человек погибли из-за нападения мужчины с ножом

    В Китае восемь человек погибли из-за нападения мужчины с ножом
    Фото: Unsplash

    В провинции Хубэй (Центральный Китай) вооруженный ножом мужчина убил восемь человек и ранил еще одного. Об этом сообщает агентство Xinhua, передает собственный корреспондент Kazinform.

    По его данным, трагический инцидент произошел в четверг в уезде Сяочан города Сяогань провинции Хубэй.

    53-летный нападавший по фамилии Лу, возможно, страдает расстройством психики.

    Нападавший задержан полицией. Проводятся следственные мероприятия. 

    Теги:
    Китай Ножевые ранения Происшествия Нападение
    Руслан Сулейменов
    Автор
    Руслан Сулейменов
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