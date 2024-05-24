13:09, 24 Май 2024 | GMT +6
В Китае восемь человек погибли из-за нападения мужчины с ножом
В провинции Хубэй (Центральный Китай) вооруженный ножом мужчина убил восемь человек и ранил еще одного. Об этом сообщает агентство Xinhua, передает собственный корреспондент Kazinform.
По его данным, трагический инцидент произошел в четверг в уезде Сяочан города Сяогань провинции Хубэй.
53-летный нападавший по фамилии Лу, возможно, страдает расстройством психики.
Нападавший задержан полицией. Проводятся следственные мероприятия.