Карл III и Кейт Миддлтон приняли участие в военном параде

Король Великобритании Карл III и принцесса Уэльская Кэтрин (Миддлтон) приняли участие в военном параде в центре Лондона несмотря на то, что оба сейчас проходят курс лечения от онкологических заболеваний. Трансляцию мероприятия по случаю официального дня рождения монарха ведет телеканал Sky News, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

Его Величество с женой королевой Камиллой и принцесса Уэльская со своими тремя детьми в каретах проследовали из Букингемского дворца к плац-параду королевской конной гвардии, где их встретили более 1 тысячи британских военнослужащих в парадной форме. По настоянию врачей 75-летний Карл III принимал парад не верхом, как это обычно происходит, а сидя в деревянном кресле на специально сооруженной платформе вместе с женой. Наследник престола принц Уильям вместе со своим дядей герцогом Эдинбургским Эдвардом сопровождали королевскую карету верхом, одетые в алые гвардейские мундиры и высокие шапки из медвежьего меха. В седле была и 73-летняя сестра короля принцесса Анна в треуголке и форме полковника дворцовой кавалерии.

Фото: скриншот трансляции news.sky.com

Прибыв на плац-парад конной гвардии, Карл III провел смотр своих гвардейских полков и следил за торжественным проносом знамени первого батальона ирландских гвардейцев. Этот обычай сопровождает церемонию почти 300 лет и дал ей свое название — Trooping of Colour («Вынос знамени»). После возвращения монарха в Букингемский дворец отряд Его Величества королевской конной артиллерии даст салют в честь дня рождения суверена, отмечаемого дважды в год с конца XVIII века.

Принцесса Кэтрин лишь накануне днем подтвердила, что примет участие в мероприятии. В соцсетях она рассказала, что по-прежнему получает химиотерапию и у нее бывают «хорошие и плохие дни». При этом, по ее словам, лечение идет успешно и летом она намерена еще несколько раз выйти в свет.

Напомним, у принцессы Уэльской Кейт Миддлтон диагностировали рак, она проходит химиотерапию. Об этом сообщили в официальном заявлении, опубликованном Кенсингтонским дворцом.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС