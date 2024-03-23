У принцессы Уэльской Кейт Миддлтон диагностировали рак, она проходит химиотерапию. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном Кенсингтонским дворцом, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Онкологию удалось обнаружить по результатам теста, сделанного после плановой операции в январе.

— В январе я перенесла серьезную абдоминальную операцию в Лондоне, и в то время считалось, что у меня не было онкологии. Операция прошла успешно. Однако тесты после операции показали наличие рака. Поэтому моя медицинская команда посоветовала мне пройти курс профилактической химиотерапии и сейчас я нахожусь на ранней стадии этого процесса лечения, — рассказала принцесса Уэльская.

Кейт объяснила, что она взяла паузу, узнав о своем диагнозе, поскольку ей надо было осознать происходящее, а также сообщить о диагнозе своим детям. Принцесса планирует вернуться к королевским обязанностям после полного выздоровления.