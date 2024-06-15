Кейт Миддлтон объявила, что ей стало лучше

Принцесса Уэльская (урожденная Кейт Миддлтон), продолжающая химиотерапию в связи с онкологическим заболеванием, сообщила, что «идет на поправку», и пообещала в эту субботу появиться на публике во время торжественной церемонии выноса знамени, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

Это станет первым официальным мероприятием с участием герцогини Кембриджской с момента постановки диагноза и проведенной в январе операции. В то же время Кейт добавила, что рекомендованное ей лечение не окончено и продолжится еще несколько месяцев.

С тех пор как в марте принцесса Уэльская предала свой диагноз гласности, опубликовав очень личное сообщение в соцсетях, никаких новых подробностей о состоянии ее здоровья из дворца не поступало.

К новому сообщению принцессы приложена свежая фотография, сделанная Мэттом Портеусом возле ее дома в Виндзоре.

Впрочем, сама принцесса напоминает, что любые хорошие новости о ее болезни следует воспринимать с осторожностью.

— Любой, кто когда-либо проходил химиотерапию, знает, что день на день не приходится, — пояснила она. — Один день вы чувствуете слабость, усталость, и телу приходится давать отдыхать. Но на другой день вы чувствуете себя сильнее, и хотите использовать свое хорошее самочувствие по максимуму. Я учусь терпению, особенно перед лицом неопределенности. Принимаю каждый день таким, какой он есть; прислушиваюсь к своему телу и позволяю себе потратить столь необходимое время на исцеление.

В Кенгсингтонском дворце, официальной резиденции принца и принцессы Уэльских, подчеркнули, что о полном возвращении герцогини Кембриджской к церемониальным обязанностям речь пока не идет и даже ее план появления на параде по случаю выноса королевского знамени может измениться в последний момент.