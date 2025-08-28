РУ
    15:33, 28 Август 2025 | GMT +5

    Карантин из-за лимфангита лошадей сняли в Карагандинской области

    В Бухар-Жырауском районе Карагандинской области официально сняты карантинные ограничения, введённые ранее в связи с регистрацией случаев эпизоотического лимфангита у лошадей. Об этом сообщили в МСХ РК, передает агентство Kazinform.

    Фото: pexels

    Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства, под руководством КВКН был реализован комплекс мероприятий, включая регулярные дезинфекционные обработки подворий, клинические обследования табунов для своевременного выявления новых случаев.

    Отмечается, что решающим фактором в ликвидации эпизоотии стала разработка и применение отечественной вакцины против эпизоотического лимфангита, созданной учёными ТОО «Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности».

    - В период с мая по июль 2025 года за счет средств местного бюджета была проведена массовая вакцинация и ревакцинация 2 494 лошадей. Использование нового препарата позволило локализовать очаг инфекции, сформировать стойкий иммунитет у животных, обеспечить восстановление эпизоотического благополучия в районе, - говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что эпизоотический лимфангит зарегистрирован в трех селах Бухар Жырауского района Карагандинской области. За два года погибло более 300 голов.

    Теги:
    Сельское хозяйство Ветеринария Минсельхоз Карагандинская область Животные
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
