Карантин из-за лимфангита лошадей сняли в Карагандинской области

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства, под руководством КВКН был реализован комплекс мероприятий, включая регулярные дезинфекционные обработки подворий, клинические обследования табунов для своевременного выявления новых случаев.

Отмечается, что решающим фактором в ликвидации эпизоотии стала разработка и применение отечественной вакцины против эпизоотического лимфангита, созданной учёными ТОО «Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности».

- В период с мая по июль 2025 года за счет средств местного бюджета была проведена массовая вакцинация и ревакцинация 2 494 лошадей. Использование нового препарата позволило локализовать очаг инфекции, сформировать стойкий иммунитет у животных, обеспечить восстановление эпизоотического благополучия в районе, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что эпизоотический лимфангит зарегистрирован в трех селах Бухар Жырауского района Карагандинской области. За два года погибло более 300 голов.