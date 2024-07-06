Карабахская декларация принята по итогам саммита Организации тюркских государств в Азербайджане

В Азербайджане в городе Шуша по итогам неформального саммита Организации тюркских государств принята Карабахская декларация, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Фото: Акорда

Напомним, сегодня в Шуше проходит неформальный саммит Организации тюркских государств, посвященный теме «Построение устойчивого будущего посредством транспорта, коммуникаций и климатической деятельности» с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева, прибывшего с рабочим визитом в Азербайджан.

Президент Казахстана принял участие в неформальном саммите Организации тюркских государств и подчеркнул, что тема саммита «Построение устойчивого будущего посредством транспорта, коммуникаций и климатической деятельности» отвечает общим интересам всех стран.