Каннский фестиваль: Роберт Де Ниро награжден почетной «Золотой пальмовой ветвью»

Ежегодно в это время титулованные и известные актеры, режиссеры, сценаристы и представители мира кино съезжаются в курортный город Канны на юго-востоке Франции, чтобы посетить одно из самых престижных ежегодных мероприятий в отрасли.

В течение следующих 12 дней фестиваль примет крупные премьеры, включая «Миссия невыполнима: Финальный расчет» Тома Круза, «Высший класс 2 низший» Спайка Ли и «Эддингтон» Ари Астера.

На мероприятии присутствуют многие голливудские знаменитости первой величины. Роберт Де Ниро, Квентин Тарантино, Жюльет Бинош были среди звезд, вышедших на красную дорожку в ходе церемонии открытия.

Леонардо Ди Каприо, который также присутствовал, пропустил выход на красную дорожку, но вызвал овации, когда вручил Роберту Де Ниро почетную Золотую пальмовую ветвь.

Ди Каприо и Де Ниро впервые работали вместе над фильмом Майкла Кейтона-Джонса «Жизнь этого парня». Прошло более четверти века, прежде чем они снова разделили экран, воссоединившись в 2023 году для фильма Мартина Скорсезе «Убийцы лунного цветка».

Пока зрители стоя аплодировали Де Ниро, Ди Каприо вручил ему «Золотую пальмовую ветвь», на что актер ответил: «Спасибо, малыш».

Каннский кинофестиваль совпал с объявлением о признании Жерара Депардье — одного из самых известных актеров Франции — виновным в сексуальном насилии над двумя женщинами на съемочной площадке в 2021 году.

В этом году для фестиваля было сформировано жюри во главе с Жюльет Бинош, которое и примет решение о присуждении Золотой пальмовой ветви.

Двадцать два фильма будут бороться за главный приз Каннского фестиваля — «Золотую пальмовую ветвь», которая будет вручена 24 мая. Среди этих фильмов — «Финикийский план» Уэса Андерсона, «Новая волна» Ричарда Линклейтера, «Умри, моя любовь» Линн Рэмси, «Сентиментальная ценность» Иоахима Триера, «Вдохновитель» Келли Райхардт, «История звука» Оливера Хермануса, «Альфа» Джулии Дюкорно и «Простая случайность» Джафара Панахи.

Жюри посмотрит все 22 фильма и выберет лауреата престижной награды, вручение которой состоится 24 мая.