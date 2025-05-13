Каннский кинофестиваль открывается во Франции

Значимое в мире кино событие начнется в курортном городе Франции на Лазурном берегу и продлится до 24 мая.

Фестиваль образовался в 1946 году в качестве ответа на Венецианский кинофестиваль 30-х годов прошлого столетия, где нацистский фильм «Олимпия» Лени Рифеншталь получил награды.

Сегодня Каннский кинофестиваль считается одним из трёх главных киносмотров в мире, наряду с Берлинале и Венецианским фестивалем.

В отличие от церемонии «Оскара» — премии Американской академии кинематографических искусств и наук, которой награждаются массовые фильмы, Каннский фестиваль выбирает «независимое» кино. По мнению кинокритиков, в Каннах не всегда выигрывают фильмы, которые являются «хитами» мирового кинопроката.

В отличие от «Оскара», где голосуют 6000 членов Академии, Каннский фестиваль оценивает небольшая группа киноэкспертов. В жюри входят крупные режиссёры, актёры и кинокритики, что позволяет сделать награждение менее предсказуемым.

В 2025 году председателем жюри Каннского кинофестиваля станет знаменитая французская актриса Жюльет Бинош.

В этот раз жюри предстоит выбрать из 21 конкурсного фильма, чтобы присудить лучшей картине «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля.

Фильмы-претенденты:

«Сентиментальная ценность». Новый фильм датского режиссера Йоакима Триера, номинированного на «Оскар» за картину «Худший человек на свете», расскажет историю семьи, проживающей в одном доме в Осло уже несколько поколений. Главные роли исполнили Ренате Реинсве, Стеллан Скарсгард и Эль Фаннинг.

«Ромерия». Испанская режиссерка Карла Симон, известная работой над фильмом «Земля Алькаррас», сняла картину о молодой женщине, которая отправляется в портовый город, чтобы узнать больше о своем покойном отце. Однако, ее родные не хотят вспоминать о прошлом.

«Звук падения». Немецкая лента, охватывающая сто лет и рассказывающая о четырех поколениях сельских девушек.

«Эддингтон» — комедийный вестерн о противостоянии амбициозного шерифа и мэра маленького городка в Нью-Мексико. В фильме снялись Эмма Стоун, Остин Батлер, Педро Паскаль, Хоакин Феникс и Люк Граймс.

«Орлы Республики». Остросюжетный фильм о египетском актере, который вынужден сниматься в фильме по госзаказу и заводит роман с женой генерала.

«Досье 137». Французский триллер о непростом деле, которое ведет следовательница Стефани, роль которой исполнила Леа Дрюкер.

«Секретный агент» — Клебер Мендонса Фильо. Действие фильма происходит в последние годы военной диктатуры в Бразилии. Школьный учитель Марсело пытается убежать от своего прошлого, но не может найти себе покоя даже в другом городе.

«Фуори» — Марио Мартоне. Байопик о писательнице Гольярде Сапьенци, которая попала в тюрьму и неожиданно нашла друзей среди других заключенных.

«Два прокурора» — Сергей Лозница. Экранизация романа Георгия Демидова, узника ГУЛАГа и прототипа рассказов Варлама Шаламова. История о прокуроре, который пытается бросить вызов репрессивной машине.

«Новая волна» — Ричард Линклейтер. Линклейтер снял черно-белый фильм на французском языке, который расскажет о том, как Жан-Люк Годар снимал свою культовую ленту «На последнем дыхании». В главных ролях Зои Дойч и Обри Дюллен.

«Сират» — Оливер Лаше. Этот криминальный фильм о потерянных в марокканской пустыне отце и дочери затрагивает темы утраты и воспоминаний.

«Младшая Дерньер» — Афсиа Эрзи. Фильм о младшей дочери во франко-алжирской семье, которая поступает в парижский университет и пытается найти баланс между своей идентичностью.

«История звука» — Оливер Херманус. Романтическая драма по мотивам новеллы Бена Шаттака. Главные герои, двое мужчин, путешествуют по Америке, записывая народную музыку и голоса сельских жителей во время Первой мировой войны.

«Ренуар» — Тиэ Хаякава. История взросления 11-летней девочки на фоне экономического кризиса в Японии в 1980-х.

«Альфа» — Жюлия Дюкурно. Третий фильм Дюкурно, который разворачивается в вымышленном мегаполисе 1980-х годов, охваченного эпидемией СПИДа. Маленькая девочка осознает свою смертность, когда один из родителей заболевает.

«Молодые матери» — Жан-Пьер и Люк Дарденн. Новая драма о пятерых молодых женщинах и их детях, которые проживают в приюте.

«Финикийская схема» — Уэс Андерсон. Шпионская комедия, написанная совместно с Романом Копполой. В актерском составе — Скарлетт Йоханссон, Майкл Сера, Бенедикт Камбербэтч и Билл Мюррей.

«Простая случайность» — Джафар Панахи. Новая работа иранского режиссера-диссидента, подробности сюжета пока не раскрыты.

«Умри, моя любовь» — Линн Рэмси. Черная комедия, основанная на романе о женщине, страдающей от послеродовой депрессии и психоза. В главных ролях Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон.

«Женщина и ребенок» — Саид Рустаи. Иранская драма о сложных отношениях матери-одиночки и ее бунтующего сына-подростка.

«Воскрешение» — Би Гань. Китайский режиссер Би Гань в своем первом фильме на Каннском фестивале расскажет историю женщины, которая попадает в «вечный часовой пояс» и встречает андроида, рассказывающего истории.

В прошлом году Каннский фестиваль находился под угрозой срыва из-за забастовки киномехаников, менеджеров залов и пресс-агентов, которые требуют изменить отношение французского правительства к персоналу сезонных кинофестивалей.