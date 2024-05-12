Каннскому фестивалю грозит срыв из-за забастовки

Каннский фестиваль находится под угрозой срыва из-за забастовки киномехаников, менеджеров залов и пресс-агентов, которые требуют изменить отношение французского правительства к персоналу сезонных кинофестивалей. Фестиваль должен открыться на следующей неделе, передает агентство Kazinform со ссылкой на The Guardian.

В этом году коллектив под названием Sous les Écrans la Dèche (Бедность за ширмами), который представляет более 200 рабочих, объявил забастовку из-за нового закона о безработице. В число протестующих входят киномеханики, программисты, сотрудники касс, менеджеры по логистике, менеджеры залов, водители, декораторы и пресс-атташе. Этих работников нанимают по краткосрочным контрактам.

По мнению протестующих, при новых правилах они не подпадают под действие французской системы страхования по безработице для внештатных исполнителей, артистов и техников в сфере культуры - система повышает заработную плату до минимального уровня, предоставляя государственную поддержку в периоды отсутствия работы. Таким образом, люди потеряют поддержку государства в периоды отсутствия работы, не смогут получать пособия и станут вынуждены искать другой источник дохода.

По мнению протестующих, если закон вступит в силу, то на фестивалях будет некому работать. Новые правила должны вступить в силу в июле текущего года.

Фестиваль на Лазурном берегу Франции уже сталкивался с крупной забастовкой только однажды, во время студенческих протестов и забастовок рабочих, начавшихся в мае 1968 года.