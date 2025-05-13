Жерар Депардье признан виновным в сексуальном насилии

Он также оштрафован на общую сумму 29 040 евро (около 32 350 долларов), французский суд потребовал, чтобы он был зарегистрирован в национальной базе данных сексуальных преступников.

76-летний французский актер, сейчас снимающийся в Португалии, на слушании отсутствовал. Его адвокат Жереми Ассус заявил, что подзащитный подаст апелляцию на приговор.

Адвокат резко раскритиковал решение суда, заявив, что «с того момента, как вас сегодня обвиняют в так называемом деле о сексуальном насилии, вы автоматически признаетесь виновным, независимо от многочисленных противоречий или даже несоответствий, которые будут обнаружены».

— Мы достигли нового этапа, теперь даже защита в этом типе судебного разбирательства больше не принимается, — посетовал он. — Это решение является «отказом в праве на защиту», — добавил Жереми Ассус.

«Я очень тронута, я очень довольна этим решением, для меня это победа, шаг вперед, я чувствую, что справедливость восторжествовала», — отреагировала 54-летняя Амели, одна из истцов, покидая слушание.

Напомним, что Ж. Депардье стал объектом обвинений в сексуальных домогательствах, предположительно имевших место летом 2021 года. Это первое дело против Депардье, дошедшее до суда, хотя в общей сложности около 20 женщин обвинили его в неподобающем поведении. Художница-постановщица Амели К. заявила, что актер прикасался к ней, зажав между своих ног во время съемок фильма в 2021 году. Параллельно с этим он делал откровенные ремарки сексуального характера.