Кандидат от социалистов Сегуро победил на выборах президента Португалии

Кандидат от левоцентристской Социалистической партии Антониу Жозе Сегуру одержал уверенную победу во втором туре президентских выборов в Португалии и получил мандат главы государства сроком на пять лет. Его соперником был ультраправый антисистемный политик Андре Вентура.

По итогам подсчета 95% бюллетеней 63-летний Сегуру набрал 66% голосов, тогда как Вентура — 34%. Этот результат значительно превосходит показатели антимиграционной партии Chega, которую возглавляет Вентура и которая на прошлогодних парламентских выборах получила 22,8%. Подсчёт голосов в Лиссабоне и Порту, как обычно, завершался в последнюю очередь.

Данные экзитполов также указывают на убедительное преимущество Сегуру: его поддержка оценивается в пределах 67–73%, тогда как Вентура набирает 27–33%.

Непогода, обрушившаяся на Португалию в дни голосования, не оказала заметного влияния на явку — она осталась на уровне первого тура, состоявшегося 18 января. Из-за наводнений выборы были отложены на неделю в трёх муниципалитетах на юге и в центре страны. Это затронуло около 37 тысяч избирателей, или порядка 0,3% от общего числа, и, по оценкам, не повлияло на общий итог.

Сегуру вступит в должность в начале марта, сменив на посту президента Марселу Ребелу де Соузу.

Ранее сообщалось, что на высший государственный пост Португалии претендует рекордное число кандидатов — 11 (10 мужчин и 1 женщина).