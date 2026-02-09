РУ
    04:44, 09 Февраль 2026 | GMT +5

    Кандидат от социалистов Сегуро победил на выборах президента Португалии

    Португалия избрала президентом представителя Социалистической партии Антониу Жозе Сегуру с подавляющим преимуществом, передает Kazinform со ссылкой на Al Jazeera.

    Антониу Жозе Сегуру
    Скриншот видео телеканала RTP

    Кандидат от левоцентристской Социалистической партии Антониу Жозе Сегуру одержал уверенную победу во втором туре президентских выборов в Португалии и получил мандат главы государства сроком на пять лет. Его соперником был ультраправый антисистемный политик Андре Вентура.

    По итогам подсчета 95% бюллетеней 63-летний Сегуру набрал 66% голосов, тогда как Вентура — 34%. Этот результат значительно превосходит показатели антимиграционной партии Chega, которую возглавляет Вентура и которая на прошлогодних парламентских выборах получила 22,8%. Подсчёт голосов в Лиссабоне и Порту, как обычно, завершался в последнюю очередь.

    Данные экзитполов также указывают на убедительное преимущество Сегуру: его поддержка оценивается в пределах 67–73%, тогда как Вентура набирает 27–33%.

    Непогода, обрушившаяся на Португалию в дни голосования, не оказала заметного влияния на явку — она осталась на уровне первого тура, состоявшегося 18 января. Из-за наводнений выборы были отложены на неделю в трёх муниципалитетах на юге и в центре страны. Это затронуло около 37 тысяч избирателей, или порядка 0,3% от общего числа, и, по оценкам, не повлияло на общий итог.

    Сегуру вступит в должность в начале марта, сменив на посту президента Марселу Ребелу де Соузу.

    Ранее сообщалось, что на высший государственный пост Португалии претендует рекордное число кандидатов — 11 (10 мужчин и 1 женщина).

