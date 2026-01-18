За пост президента Португалии поборются 11 кандидатов

Избирательные участки откроются в 08:00 по местному времени и будут работать до 19:00. Как ожидается, предварительные результаты голосования будут объявлены уже ночью.

Согласно законодательству страны, президент избирается путем всеобщего прямого и тайного голосования сроком на пять лет. Если ни один из кандидатов не сумеет набрать более 50% голосов, 8 февраля в Португалии пройдет второй тур выборов.

Действующий глава государства Марселу Ребелу ди Соуза занял свой пост в 2016 году, а в 2021 году был переизбран. Он не может вновь баллотироваться, поскольку местное законодательство не допускает переизбрание на три срока подряд.

Полномочия президента, который является гарантом суверенитета, единства и территориальной целостности государства, достаточно широки, однако порой сводятся к представительским. Среди прочего он является верховным главнокомандующим и назначает премьер-министра, учитывая результаты выборов. Президент также вправе распускать Собрание республики (однопалатный парламент), налагать вето на законы и помиловать заключенных.

Кандидаты и исход

Среди претендентов на высший государственный пост выделяется лидер крайне правой партии «Хватит!» Андре Вентура. Эта политическая сила заметно улучшила свои позиции по итогам выборов 2025 года, увеличив на 10 кресел свое представительство в 230-местном парламенте. Среди кандидатов также бывший генеральный секретарь Социалистической партии Антониу Жозе Сегуру, сторонник правоцентристской Социал-демократической партии Луиш Маркеш Мендеш и евродепутат Жуан Котрин де Фигейреду, поддержанный партией «Либеральная инициатива».

Кроме того, за должность президента борется адмирал в запасе Энрике Гувейя-и-Мелу, который во время пандемии коронавируса снискал известность как координатор кампании по вакцинации в Португалии. Единственной женщиной, претендующей на пост лидера республики, является евродепутат от партии «Левый блок» Катарина Мартинш. В список также входят сторонник «зеленых» Жорже Пинту, профсоюзный деятель Андре Пестана, экс-депутат Антониу Филипе, художник и писатель Умберту Коррейя и певец Мануэл Жуан Виэйра.

Незадолго до выборов агентство EFE приводило результаты опроса общественного мнения, согласно которым Вентура может заручиться поддержкой 24% избирателей. За Сегуру готовы голосовать 23% португальцев. Далее следуют Котрин де Фигейреду (19%), Гувейя-и-Мелу (14%) и Маркеш Мендеш (14%).

Сторонник крайне правых Вентура ранее заявлял, что президентство стало бы «лучшим способом возглавить оппозицию в Португалии». Политик также обещает в случае победы продвигать программу своей партии. Сегуру является политиком с многолетним опытом. С 2011 по 2014 год он был генеральным секретарем Социалистической партии, а также входил в состав правительства Антониу Гутерриша, который теперь является генсеком ООН. Котрин де Фигейреду, напротив, начал свою политическую карьеру относительно недавно. В ходе кампании он обещал в случае избрания президентом стать союзником правительства и оказывать ему политическую поддержку при условии согласия способствовать изменениям в сферах здравоохранения, экономики и социального обеспечения.

Если ни один из претендентов не сможет набрать в первом туре более 50% голосов, во второй тур пройдут только два кандидата, заручившихся наибольшей поддержкой избирателей. В последний раз такое случалось в 1986 году.