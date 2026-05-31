Канатная дорога на Кольсае за 15 млрд тенге: когда запустят туристический проект

Аким Сатинского сельского округа Нурым Сагымжан сообщил, что проект успешно презентован, а вопросы, связанные с земельными участками, полностью решены. Строительство канатной дороги протяженностью 6,3 км планируют начать в текущем году. Завершить работы намерены к концу 2027 года.

Маршрут канатной дороги будет начинаться от крупной автостоянки, расположенной в нескольких километрах от озера Кольсай. Парковка, рассчитанная более чем на 500 автомобилей, уже находится на завершающей стадии строительства.

При этом аким подчеркнул, что реализация проекта не нанесет ущерба окружающей среде: вырубка деревьев здесь не предусмотрена. Для строительства планируется использовать китайские технологии.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Ранее на сайте Министерства иностранных дел был представлен проект строительства канатной дороги между Кольсайскими озерами, инициированный ТОО «Компания Строй Индустрия». Для его реализации планируется привлечь инвестиции в размере 15 млрд тенге.

Ожидается, что новая канатная дорога обеспечит удобное сообщение между двумя озерами и станет важным элементом туристической инфраструктуры региона. Проект также позволит значительно повысить туристическую привлекательность Кегенского района, привлекая как казахстанских, так и зарубежных путешественников.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Как отметил заместитель директора ГНПП «Көлсай көлдері» Хамит Ахметов — по итогам 2025 года территорию нацпарка посетили 600 тыс. человек при плановом показателе в 450 тыс. посетителей. Из них 128 тыс. составили иностранные туристы.

Наибольшее количество зарубежных гостей прибыло из Индии, Японии, Китая, Южной Кореи, Малайзии, Турции, Франции, Великобритании и России.

Фото: Александр Павский/Kazinform

В 2024 году территорию ГНПП «Көлсай көлдері» посетили более 395 тыс. туристов. Наибольшей популярностью у гостей национального парка пользуются Нижнее Кольсайское озеро и озеро Кайынды — на эти две природные достопримечательности приходится 99% всего туристического потока.