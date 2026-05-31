Канатная дорога на Кольсае за 15 млрд тенге: когда запустят туристический проект
Стоимость строительства канатной дороги, которая соединит Нижний и Средний Кольсай, составит 15 млрд тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.
Аким Сатинского сельского округа Нурым Сагымжан сообщил, что проект успешно презентован, а вопросы, связанные с земельными участками, полностью решены. Строительство канатной дороги протяженностью 6,3 км планируют начать в текущем году. Завершить работы намерены к концу 2027 года.
Маршрут канатной дороги будет начинаться от крупной автостоянки, расположенной в нескольких километрах от озера Кольсай. Парковка, рассчитанная более чем на 500 автомобилей, уже находится на завершающей стадии строительства.
При этом аким подчеркнул, что реализация проекта не нанесет ущерба окружающей среде: вырубка деревьев здесь не предусмотрена. Для строительства планируется использовать китайские технологии.
Ранее на сайте Министерства иностранных дел был представлен проект строительства канатной дороги между Кольсайскими озерами, инициированный ТОО «Компания Строй Индустрия». Для его реализации планируется привлечь инвестиции в размере 15 млрд тенге.
Ожидается, что новая канатная дорога обеспечит удобное сообщение между двумя озерами и станет важным элементом туристической инфраструктуры региона. Проект также позволит значительно повысить туристическую привлекательность Кегенского района, привлекая как казахстанских, так и зарубежных путешественников.
Как отметил заместитель директора ГНПП «Көлсай көлдері» Хамит Ахметов — по итогам 2025 года территорию нацпарка посетили 600 тыс. человек при плановом показателе в 450 тыс. посетителей. Из них 128 тыс. составили иностранные туристы.
Наибольшее количество зарубежных гостей прибыло из Индии, Японии, Китая, Южной Кореи, Малайзии, Турции, Франции, Великобритании и России.
В 2024 году территорию ГНПП «Көлсай көлдері» посетили более 395 тыс. туристов. Наибольшей популярностью у гостей национального парка пользуются Нижнее Кольсайское озеро и озеро Кайынды — на эти две природные достопримечательности приходится 99% всего туристического потока.