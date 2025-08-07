РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:59, 07 Август 2025 | GMT +5

    Канат Бозумбаев прокомментировал задержание вице-министра транспорта

    Заместитель Премьер-министра РК Канат Бозумбаев прокомментировал задержание вице-министра транспорта. На брифинге в Правительстве он ответил на вопросы журналистов об ответственности руководства ведомства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Канат Бозумбаев прокомментировал задержание вице-министра транспорта
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    — Если подчиненный в любой государственной организации или государственном органе, если его подчиненный прямой, будет осужден по статье о коррупции, то первый руководитель должен подать в отставку, — пояснил он.

    В то же время Канат Бозумбаев призвал не торопиться с выводами:

    — Не надо вообще забегать вперед, не надо делать кого-то виноватым. Будет решение суда. После решения суда кто-то будет считаться совершившим коррупционное преступление. До решения суда — это подозреваемые лица.

    Также Бозумбаев отметил, как происходит процесс назначения вице-министров.

    — Министр представляет, они проходят согласование на предмет спецпроверки по закону, проходят по линии КНБ, Антикора (теперь вместе взятых). Потом они проходят согласование в Администрации Президента, в наших службах здесь, в Канцелярии. Регламент свой есть. И потом назначение оформляется постановлением Правительства, — пояснил он.

    Ранее стало известно, что Сатжан Аблалиев официально освобожден от должности вице-министра транспорта. Информацию подтвердили в Правительстве.

    4 августа 2025 года Служба по противодействию коррупции КНБ задержала вице-министра транспорта по подозрению в получении взятки. С санкции суда он был взят под стражу. 

    Теги:
    Минтранспорта РК Канат Бозумбаев Задержания
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают