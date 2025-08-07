Канат Бозумбаев прокомментировал задержание вице-министра транспорта

— Если подчиненный в любой государственной организации или государственном органе, если его подчиненный прямой, будет осужден по статье о коррупции, то первый руководитель должен подать в отставку, — пояснил он.

В то же время Канат Бозумбаев призвал не торопиться с выводами:

— Не надо вообще забегать вперед, не надо делать кого-то виноватым. Будет решение суда. После решения суда кто-то будет считаться совершившим коррупционное преступление. До решения суда — это подозреваемые лица.

Также Бозумбаев отметил, как происходит процесс назначения вице-министров.

— Министр представляет, они проходят согласование на предмет спецпроверки по закону, проходят по линии КНБ, Антикора (теперь вместе взятых). Потом они проходят согласование в Администрации Президента, в наших службах здесь, в Канцелярии. Регламент свой есть. И потом назначение оформляется постановлением Правительства, — пояснил он.

Ранее стало известно, что Сатжан Аблалиев официально освобожден от должности вице-министра транспорта. Информацию подтвердили в Правительстве.

4 августа 2025 года Служба по противодействию коррупции КНБ задержала вице-министра транспорта по подозрению в получении взятки. С санкции суда он был взят под стражу.