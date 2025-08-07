Сатжан Аблалиев официально освобожден от должности вице-министра транспорта

Напомним, 4 августа 2025 года стало известно о том, что вице-министр транспорта Казахстана задержан Службой по противодействию коррупции КНБ по подозрению в получении взятки. С санкции суда он был взят под стражу.

Тогда же были опубликованы оперативные кадры его задержания.

Следует отметить, что в списке руководства на официальном сайте Мининистерства транспорта информация о вице-министре Сатжане Аблалиеве в настоящее время отсутствует.