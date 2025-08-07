РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:15, 07 Август 2025 | GMT +5

    Сатжан Аблалиев официально освобожден от должности вице-министра транспорта

    Информацию об этом корреспонденту агентства Kazinform подтвердили в пресс-службе Правительства РК.

    Сатжан Аблалиев
    Фото: Правительство РК

    Напомним, 4 августа 2025 года стало известно о том, что вице-министр транспорта Казахстана задержан Службой по противодействию коррупции КНБ по подозрению в получении взятки. С санкции суда он был взят под стражу. 

    Тогда же были опубликованы оперативные кадры его задержания.

    Следует отметить, что в списке руководства на официальном сайте Мининистерства транспорта информация о вице-министре Сатжане Аблалиеве в настоящее время отсутствует.                                                                                      

    Теги:
    Правительство РК Минтранспорта РК Задержания
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают