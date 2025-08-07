12:15, 07 Август 2025 | GMT +5
Сатжан Аблалиев официально освобожден от должности вице-министра транспорта
Информацию об этом корреспонденту агентства Kazinform подтвердили в пресс-службе Правительства РК.
Напомним, 4 августа 2025 года стало известно о том, что вице-министр транспорта Казахстана задержан Службой по противодействию коррупции КНБ по подозрению в получении взятки. С санкции суда он был взят под стражу.
Тогда же были опубликованы оперативные кадры его задержания.
Следует отметить, что в списке руководства на официальном сайте Мининистерства транспорта информация о вице-министре Сатжане Аблалиеве в настоящее время отсутствует.