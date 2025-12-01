Канат Бозумбаев поставил новые задачи перед Проектным офисом МЭКС

В этом году на стадии реализации находится пул проектов на сумму 31,6 млрд тенге. Для обеспечения финансовой устойчивости и масштабируемости Нацпроекта разработана диверсифицированная стратегия привлечения средств. По линии финансирования через выкуп облигаций акиматов АО «КЖК» направлено 29,2 млрд тенге на запуск 15 пилотных проектов в Западно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях. Параллельно отрабатывается финансирование через институты развития и БВУ, планируется привлечение рыночного займа.

Реализуется работа по внедрению современных систем учета и мониторинга энергетических и коммунальных ресурсов. Данное направление охватывает 170 субъектов естественных монополий и запланирована с 2026 по 2029 гг. За заявленный период планируется установить и заменить порядка 8 млн единиц приборов учета. Профильным министерствам до конца года поручено принять стандарты для приборов учета коммунальных услуг.

Канат Бозумбаев заслушал отчеты по стимулированию использования отечественных товаров и услуг в процессе реализации Нацпроекта и готовности ЕРС-подрядчиков. На сегодняшний день на платформе закупок МЭКС зарегистрировано порядка 70 потенциальных поставщиков. Проведен анализ потребности предприятий на 2026 г. и сформирован список потенциальных поставщиков. Это свыше 11 тыс. товарных позиций на общую сумму более 439 млрд тенге.

Вице-премьер поручил МПС и МФ обеспечить интеграцию сервиса отечественных товаропроизводителей с электронной платформой закупок Нацпроекта — meks.zakup.sk.kz. Профильным ведомствам — обеспечить регистрацию всех ЕРС подрядчиков и потенциальных поставщиков услуг на электронной платформе, а также обеспечить наполняемость реестра ОТП по товарным позициям необходимым в рамках Нацпроекта.

Отдельное внимание Канат Бозумбаев обратил на социальный блок, поручив акиматам усилить работу по разъяснению оказания жилищной помощи нуждающимся. Министерству труда и социальной защиты поручено полностью автоматизировать процесс получения жилпомощи в проактивном формате, интегрировав свои информационные системы с базами ЕРЦ.

Ранее сообщалось, что заявки коммунальных предприятий по Нацпроекту МЭКС составили около полтриллиона тенге.