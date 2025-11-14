Заявки коммунальных предприятий по Нацпроекту МЭКС составили около полтриллиона тенге
С ноября в Казахстане начала работу цифровая платформа закупок, на которой коммунальные предприятия подали заявки по 174 проектам на сумму около полтриллиона тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.
Под председательством вице-премьера РК Каната Бозумбаева прошло заседание проектного офиса по реализации нацпроекта «Модернизация коммунального и энергетического секторов».
С ноября запущена электронная платформа закупок meks.zakup.sk.kz. По данным Правительства, на ней зарегистрированы все коммунальные предприятия, участвующие в Нацпроекте. 26 предприятий уже подали заявки по 174 проектам на сумму около полтриллиона тенге.
— Определены потребности в товарах на 2026 г., 680 потенциальных ЕРС-подрядчиков и 172 отечественных производителя, готовых обеспечить поставки для реализации Нацпроекта. На заседании также рассмотрены меры жилищной поддержки малообеспеченных граждан. В этом году 9,6 тысячи семей получили компенсации части расходов на коммунальные услуги, — сообщили в ведомстве.
Канат Бозумбаев поручил упростить механизм предоставления помощи и усилить информирование населения о действующих мерах господдержки.
Напомним, Правительство Казахстана в конце прошлого года утвердило национальный проект «Модернизация энергетического и коммунального секторов» (МЭКС) на 2025–2029 годы. На его реализацию выделено 13,5 трлн тенге.
Недавно стало известно о запуске первых проектов в регионах Казахстана в рамках реализации МЭКС.