Заявки коммунальных предприятий по Нацпроекту МЭКС составили около полтриллиона тенге

Под председательством вице-премьера РК Каната Бозумбаева прошло заседание проектного офиса по реализации нацпроекта «Модернизация коммунального и энергетического секторов».

С ноября запущена электронная платформа закупок meks.zakup.sk.kz. По данным Правительства, на ней зарегистрированы все коммунальные предприятия, участвующие в Нацпроекте. 26 предприятий уже подали заявки по 174 проектам на сумму около полтриллиона тенге.

— Определены потребности в товарах на 2026 г., 680 потенциальных ЕРС-подрядчиков и 172 отечественных производителя, готовых обеспечить поставки для реализации Нацпроекта. На заседании также рассмотрены меры жилищной поддержки малообеспеченных граждан. В этом году 9,6 тысячи семей получили компенсации части расходов на коммунальные услуги, — сообщили в ведомстве.

Канат Бозумбаев поручил упростить механизм предоставления помощи и усилить информирование населения о действующих мерах господдержки.

Напомним, Правительство Казахстана в конце прошлого года утвердило национальный проект «Модернизация энергетического и коммунального секторов» (МЭКС) на 2025–2029 годы. На его реализацию выделено 13,5 трлн тенге.

Недавно стало известно о запуске первых проектов в регионах Казахстана в рамках реализации МЭКС.