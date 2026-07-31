Канат Бозумбаев поручил пересмотреть распределение средств проекта «Ауыл аманаты»

В Туркестанской области под председательством заместителя Премьер-министра Каната Бозумбаева прошло выездное республиканское совещание, посвященное ходу реализации проекта «Ауыл аманаты», передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

С 2023 по 2025 годы в рамках проекта в Туркестанской области было профинансировано 4 223 проекта, создано 4 635 новых рабочих мест, построено 593 теплицы, приобретено более 76,8 тыс. голов сельскохозяйственных животных, запущенно 79 перерабатывающих предприятий, ежегодно производится сельскохозяйственная продукция на сумму около 80 млрд тенге.

В результате реализации проекта 441 житель области вышел из категории получателей адресной социальной помощи. В этом году по линии «Ауыл аманаты» профинансировано 583 проекта, планируется создание 1 234 новых рабочих мест.

На совещании под председательством заместителя Премьер-министра отмечено, что Правительство последовательно реализует все меры государственной поддержки, направленные на повышение благосостояния сельских жителей, включая проект «Ауыл аманаты». Вместе с тем в ряде регионов сохраняются низкие темпы освоения бюджетных средств. Это Акмолинская, Атырауская и Жамбылская области.

— Если данная ситуация не изменится, то по итогам августа будут рассмотрены соответствующие меры для политических государственных служащих, ответственных за проект. В связи с этим поручаю Министерству национальной экономики рассмотреть вопрос перераспределения средств из областей с низким уровнем освоения в регионы, качественно и эффективно реализующие проект. А акиматам — обеспечить полноценное освоение до августа текущего года финансов, выделенных на реализацию программы «Ауыл аманаты» в 2025 году, — поручил Канат Бозумбаев.

Ранее сообщалось о том, что количество сельхозкооперативов увеличилось в 1,5 раза в Казахстане за пять лет.