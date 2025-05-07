«Канал Стамбул»: проект на паузе, но не забыт

Министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу заявил, что правительство страны не отказалось от идеи строительства нового водного пути между Черным и Мраморным морями. Однако сейчас реализация мегапроекта отложена до лучших времен – до появления необходимых финансовых ресурсов.

– На повестке дня «Канал Стамбул» сейчас не стоит. Но как только появится подходящее финансирование – мы обязательно его реализуем, - отметил Уралоглу.

Фото: www.hepsiemlak.com

Проект «Канал Стамбул», который президент Реджеп Тайип Эрдоган еще десять лет назад охарактеризовал как «сумасшедший» (в позитивном смысле — как грандиозный и амбициозный), оценивается примерно в 75 млрд турецких лир, что эквивалентно около $2 млрд по текущему курсу.

С самого начала идея вызвала бурную общественную дискуссию в Турции. Экологи и представители оппозиции активно критикуют инициативу, указывая на потенциальный ущерб для природы и экосистем региона. Среди основных рисков – уничтожение источников пресной воды, ухудшение состояния окружающей среды и рост сейсмических угроз.

Дополнительный фактор – экономический кризис, с которым сталкивается Турция в последние годы. В условиях инфляции, девальвации лиры и ограниченных государственных ресурсов проект оказался практически невозможным. Тем не менее, власти дают понять, что окончательно от него не отказываются.

Согласно результатам опроса, проведенного Агентством планирования Стамбула (İPA), большинство жителей города выступают против «Канала Стамбул». Против инициативы высказались 77,2% респондентов. Поддерживают проект лишь 19,2%, а 3,6% не определились с позицией.

Фото: www.hepsiemlak.com

Причины отрицательного отношения населения распределились следующим образом:

53,8% – опасаются разрушения природы и истощения источников пресной воды;

39,1% – считают, что проект увеличит сейсмические риски в и без того уязвимом регионе;

31,2% – полагают, что строительство продвигается не из-за реальной необходимости, а ради извлечения прибыли из городской земли.

Таким образом, «Канал Стамбул» остается символом амбициозных, но спорных инфраструктурных мечтаний турецкой власти, будущее которых напрямую зависит от экономической ситуации и политической воли.

Ранее мы писали о том, что Турция получит кредит на $280 млн для модернизации моста Чанаккале 1915 года.