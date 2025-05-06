Турция получит кредит на $280 млн для модернизации моста Чанаккале 1915 года

Как оказалось, турецкий строительный гигант «Limak Holding» заключил договор с итальянским экспортно-кредитным агентством «SACE» о предоставлении кредита в размере 250 млн евро (около $284,23 млн) сроком на 10 лет.

Средства будут направлены на расширение и модернизацию участка автомагистрали Кыналы-Малкара, включая развитие моста Чанаккале 1915 года — одного из ключевых объектов проекта. Этот мост, являющийся самым длинным в мире подвесным мостом с основным пролетом в 2 023 метра и башнями высотой 318 метров, соединяет европейскую и азиатскую части Турции через пролив Дарданеллы.

Модернизация моста Чанаккале 1915 года и прилегающей к нему инфраструктуры обещает повысить транспортную эффективность и безопасность, а также стимулировать экономическое развитие западной части Турции.

Турция активно модернизирует транспортную инфраструктуру — мосты, аэропорты и автомагистрали — с целью укрепления своего транзитного потенциала и превращения страны в ключевой логистический хаб между Европой, Азией и Ближним Востоком.

Ранее мы писали, что аэропорт Стамбула внедряет новаторскую систему одновременной эксплуатации трех взлетно-посадочных полос. С апреля в одном из крупнейших транспортных узлов Европы — аэропорту Стамбула начнет действовать уникальная система одновременной эксплуатации трех независимых ВПП.