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    09:29, 06 Май 2025 | GMT +5

    Турция получит кредит на $280 млн для модернизации моста Чанаккале 1915 года

    Во время официального визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Рим было подписано важное соглашение, направленное на развитие стратегической инфраструктуры страны, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    мост Чанаккале
    Фото: politeknik.org.tr

    Как оказалось, турецкий строительный гигант «Limak Holding» заключил договор с итальянским экспортно-кредитным агентством «SACE» о предоставлении кредита в размере 250 млн евро (около $284,23 млн) сроком на 10 лет.

    Средства будут направлены на расширение и модернизацию участка автомагистрали Кыналы-Малкара, включая развитие моста Чанаккале 1915 года — одного из ключевых объектов проекта. Этот мост, являющийся самым длинным в мире подвесным мостом с основным пролетом в 2 023 метра и башнями высотой 318 метров, соединяет европейскую и азиатскую части Турции через пролив Дарданеллы.

    Модернизация моста Чанаккале 1915 года и прилегающей к нему инфраструктуры обещает повысить транспортную эффективность и безопасность, а также стимулировать экономическое развитие западной части Турции.

    Турция активно модернизирует транспортную инфраструктуру — мосты, аэропорты и автомагистрали — с целью укрепления своего транзитного потенциала и превращения страны в ключевой логистический хаб между Европой, Азией и Ближним Востоком.

    Ранее мы писали, что аэропорт Стамбула внедряет новаторскую систему одновременной эксплуатации трех взлетно-посадочных полос. С апреля в одном из крупнейших транспортных узлов Европы — аэропорту Стамбула начнет действовать уникальная система одновременной эксплуатации трех независимых ВПП.

    Теги:
    Мост Реджеп Тайип Эрдоган Турция Кредит Мировые новости
    Акжигит Чукубаев
    Акжигит Чукубаев
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