Канал сбыта краденых смартфонов выявили в Алматы

Основанием для проведения операции стало расследование кражи мобильного телефона, совершенной в одном из городских заведений. В ходе работы оперативников у подозреваемого был обнаружен и изъят похищенный смартфон, а также еще 30 мобильных телефонов различных марок и два планшета. Происхождение изъятой техники в настоящее время устанавливается.

Как сообщил начальник управления криминальной полиции департамента полиции города Асхат Даулетияров, по данному факту начато досудебное расследование по признакам скупки имущества, заведомо добытого преступным путем. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Полицейские продолжают комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на установление законных владельцев изъятой техники, а также проверяют возможную причастность задержанного к другим преступлениям имущественного характера.

