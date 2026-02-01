Канал сбыта краденых смартфонов выявили в Алматы
В Алматы в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в скупке и хранении похищенной техники, передает агентство Kazinform.
Основанием для проведения операции стало расследование кражи мобильного телефона, совершенной в одном из городских заведений. В ходе работы оперативников у подозреваемого был обнаружен и изъят похищенный смартфон, а также еще 30 мобильных телефонов различных марок и два планшета. Происхождение изъятой техники в настоящее время устанавливается.
Как сообщил начальник управления криминальной полиции департамента полиции города Асхат Даулетияров, по данному факту начато досудебное расследование по признакам скупки имущества, заведомо добытого преступным путем. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
Полицейские продолжают комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на установление законных владельцев изъятой техники, а также проверяют возможную причастность задержанного к другим преступлениям имущественного характера.
