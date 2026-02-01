РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    01:12, 01 Февраль 2026 | GMT +5

    Канал сбыта краденых смартфонов выявили в Алматы

    В Алматы в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в скупке и хранении похищенной техники, передает агентство Kazinform.

    телефон
    Фото: pexels

    Основанием для проведения операции стало расследование кражи мобильного телефона, совершенной в одном из городских заведений. В ходе работы оперативников у подозреваемого был обнаружен и изъят похищенный смартфон, а также еще 30 мобильных телефонов различных марок и два планшета. Происхождение изъятой техники в настоящее время устанавливается.

    Как сообщил начальник управления криминальной полиции департамента полиции города Асхат Даулетияров, по данному факту начато досудебное расследование по признакам скупки имущества, заведомо добытого преступным путем. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

    Полицейские продолжают комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на установление законных владельцев изъятой техники, а также проверяют возможную причастность задержанного к другим преступлениям имущественного характера. 

    Ранее полицейские Алматы раскрыли разбойное нападение, совершенное с применением физического насилия. 

    Теги:
    Полиция Алматы Кража
    Еламан Турысбеков
    Автор
