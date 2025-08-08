Камбоджа официально выдвинула Трампа на Нобелевскую премию мира

В письме, направленным премьер-министром страны Хун Манет сообщается, что кандидатура Трампа выдвигается в знак признания его исторического вклада в укрепление мира во всем мире.

— Это своевременное вмешательство, которое предотвратило потенциально разрушительный конфликт, сыграло жизненно важную роль в предотвращении больших человеческих жертв и проложило путь к восстановлению мира между двумя странами, — заявил он.

О намерении Камбоджи стало известно еще на прошлой неделе. 1 августа заместитель премьер-министра Камбоджи Сун Чантол, поблагодарил Трампа за содействие в установлении мира и отметил, что тот заслуживает номинации на премию — престижную международную награду, присуждаемую лицу или организации, внесшим наибольший вклад в укрепление дружбы между народами.

Ранее по итогам переговоров в Куала-Лумпуре Таиланд и Камбоджа достигли соглашения об урегулировании напряженности на границе государств.

Утром 24 июля на восточной границе Таиланда и Камбоджи начались столкновения. Обе страны обвинили друг друга в начале боевых действий.

О причине многолетнего конфликта между соседними странами читайте здесь.