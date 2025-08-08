РУ
телерадиокомплекс президента РК
    11:15, 08 Август 2025 | GMT +5

    Камбоджа официально выдвинула Трампа на Нобелевскую премию мира

    Камбоджа официально выдвинула президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за содействие в восстановлении мира на границе государства с Таиландом, передает агентство Kazinform со ссылкой на Камбоджийское агентство печати

    Камбоджа официально выдвинула Трампа на Нобелевскую премию мира
    Фото: GLOBAL LOOK PRESS

    В письме, направленным премьер-министром страны Хун Манет сообщается, что кандидатура Трампа выдвигается в знак признания его исторического вклада в укрепление мира во всем мире.

    — Это своевременное вмешательство, которое предотвратило потенциально разрушительный конфликт, сыграло жизненно важную роль в предотвращении больших человеческих жертв и проложило путь к восстановлению мира между двумя странами, — заявил он.

    О намерении Камбоджи стало известно еще на прошлой неделе. 1 августа заместитель премьер-министра Камбоджи Сун Чантол, поблагодарил Трампа за содействие в установлении мира и отметил, что тот заслуживает номинации на премию — престижную международную награду, присуждаемую лицу или организации, внесшим наибольший вклад в укрепление дружбы между народами.

    Ранее по итогам переговоров в Куала-Лумпуре Таиланд и Камбоджа достигли соглашения об урегулировании напряженности на границе государств. 

    Утром 24 июля на восточной границе Таиланда и Камбоджи начались столкновения. Обе страны обвинили друг друга в начале боевых действий.

    О причине многолетнего конфликта между соседними странами читайте здесь.

     

