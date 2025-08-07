РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    15:04, 07 Август 2025 | GMT +5

    Таиланд и Камбоджа достигли соглашения об урегулировании напряженности на границе

    По итогам переговоров в Куала-Лумпуре Таиланд и Камбоджа достигли соглашения об урегулировании напряженности на границе государств. Об этом сообщило правительство Бангкока в социальной сети X.

    Таиланд и Камбоджа достигли соглашения об урегулировании напряженности на границе
    Коллаж: Kazinform/ Freepik

    Обе стороны согласовали соглашение из 13 пунктов по соблюдению режима прекращения огня. Кроме того, представители обеих стран подписали протоколы, направленные на восстановление мира на приграничной территории.

    Отношения между соседними странами резко ухудшились после вооруженного столкновения на спорной территории в мае, в результате которого погиб камбоджийский солдат.

    Утром 24 июля на восточной границе Таиланда и Камбоджи начались столкновения. Обе страны обвинили друг друга в начале боевых действий.

    В конце июля по итогам переговоров в Куала-Лумпуре между Таиландоми Камбоджей вступило в силу соглашение о «незамедлительном и безоговорочном прекращении огня» на приграничных территориях двух стран. 

    О причине многолетнего конфликта между соседними странами читайте здесь

    Теги:
    Камбоджа Таиланд Мировые новости
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
