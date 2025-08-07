Таиланд и Камбоджа достигли соглашения об урегулировании напряженности на границе

Обе стороны согласовали соглашение из 13 пунктов по соблюдению режима прекращения огня. Кроме того, представители обеих стран подписали протоколы, направленные на восстановление мира на приграничной территории.

The GBC Meeting b/w Thailand &Cambodia has ended. Both agreed on a 13-point ceasefire implementation agreement, with representatives from both countries signing the agreed minutes aimed @ resolving border tensions & returning peace to the border.#TruthFromThailand#Unite4Thailand pic.twitter.com/nQZIW1cDz1 — PR Thai Government (@prdthailand) August 7, 2025

Отношения между соседними странами резко ухудшились после вооруженного столкновения на спорной территории в мае, в результате которого погиб камбоджийский солдат.

Утром 24 июля на восточной границе Таиланда и Камбоджи начались столкновения. Обе страны обвинили друг друга в начале боевых действий.

В конце июля по итогам переговоров в Куала-Лумпуре между Таиландоми Камбоджей вступило в силу соглашение о «незамедлительном и безоговорочном прекращении огня» на приграничных территориях двух стран.

