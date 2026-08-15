Как прошел концерт Канье Уэста в Алматы

В Алматы прошел концерт всемирно известного американского рэпера и музыкального продюсера Канье Уэста, выступающего под именем YE, передает корреспондент агентства Kazinform.

Масштабное шоу состоялось на Центральном стадионе южной столицы.

Концерт начался в 21:00. Двери стадиона для зрителей открылись в 16:00.

Шоу прошло эффектно: зрители активно подпевали артисту, танцевали и снимали происходящее на видео. Во время выступления несколько раз в небо запускали салюты.

Фото: Камшат Абдирайым / Kazinform

Главной особенностью шоу стала масштабная конструкция в форме сферы, установленная в центре стадиона. Именно на ней выступает Канье Уэст, используя страховочный трос.

Фото: Камшат Абдирайым / Kazinform

Для проведения концерта в Алматы доставили более 100 тонн технического оборудования. Зрителям представили шоу с использованием сцены, сферы и пиротехнических эффектов.

Фото: Еламан Турысбек / Kazinform

По периметру площадки также были установлены высокие технические мачты для светового оборудования.

Для входа зрителей были предусмотрены 40 входов с трех сторон Центрального стадиона. Перед проходом на территорию проводился досмотр, попасть внутрь могли только посетители с билетами.

Фото: Камшат Абдирайым / Kazinform

В день концерта полиция усилила патрулирование территории стадиона и прилегающих улиц.

Организаторы заранее предупредили зрителей о запрете на пронос оружия, наркотиков, алкоголя, стеклянной тары, пластиковых бутылок, режущих и колющих предметов и других запрещенных вещей.

Фото: Еламан Турысбек / Kazinform

На территории также дежурили бригады скорой медицинской помощи и пожарные расчеты. Медики находились у стадиона и были готовы оказать помощь зрителям в случае необходимости.

Из-за концерта с 16:00 до 00:00 были ограничены движение и парковка на отдельных участках проспекта Абая, улиц Сатпаева и Байтурсынова.

Фото: Камшат Абдирайым / Kazinform

Схемы движения изменились у 32 маршрутов общественного транспорта.

После завершения концерта для зрителей организовали 60 бесплатных шаттлов по шести направлениям. Автобусы курсировали от Центрального стадиона к «Алматы Арене», станции метро «Алатау», железнодорожному вокзалу Алматы-1, микрорайону Орбита, микрорайону Жулдыз и Международному аэропорту Алматы.

Фото: Еламан Турысбек / Kazinform

Работу метро также продлили. Работа метрополитена была продлена до 01:00.

Напомним, концерт YE изначально должен был состояться 14 августа, однако его перенесли на 15 августа из-за ураганного ветра и сильного дождя, которые повредили элементы сценических конструкций.

Ранее мы рассказали, как в Алматы проходит подготовка к концерту всемирно известного артиста Канье Уэста.