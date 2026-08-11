Движение 32 маршрутов временно изменят из-за концерта Канье Уэста в Алматы

14 августа в Алматы в связи с проведением концерта известного американского артиста Канье Уэста временно изменятся схемы движения ряда автобусных и троллейбусных маршрутов, передает корреспондент агентства Kazinform.

С 16:00 до 00:00 будут введены ограничения движения автотранспорта в районе Центрального стадиона: по проспекту Абая и улице Сатпаева – на участке от улицы Байзакова до проспекта Сейфуллина, а также по улице Байтурсынова – от улицы Шевченко до улицы Тимирязева.



Как сообщили в управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта города, на период ограничений изменятся схемы движения 32 маршрутов общественного транспорта: автобусных №3, 18, 21, 25, 30, 34, 44, 57, 62, 65, 66, 79, 90, 92, 95, 98, 118, 120, 120А, 121, 128, 130, 209, 210, 211, 224 и троллейбусных №ТП5, ТП6, ТП7, ТП9, ТП19, ТП25.

Измененные схемы движения автобусных маршрутов

Маршрут №3

В западном направлении: пр. Абая — пр. Сейфуллина — ул. Шевченко — пр. Муканова — пр. Абая — далее по схеме.

В обратном направлении: пр. Абая — ул. Муканова — ул. Жамбыла — ул. Масанчи — ул. Кабанбай батыра — ул. Наурызбай батыра — пр. Абая — далее по схеме.

Маршрут №18

В южном направлении: ул. Байтурсынова — ул. Шевченко — ул. Муканова — ул. Байзакова — ул. Сатпаева — ул. Манаса — далее по схеме.

В обратном направлении: ул. Байзакова — ул. Муканова — ул. Жамбыла — ул. Байтурсынова — далее по схеме.

Маршрут №21

В западном направлении: ул. Сатпаева — пр. Сейфуллина — пр. Абая — ул. Желтоксан.

В обратном направлении: ул. Желтоксан — ул. Сатпаева — далее по схеме.

Маршрут №25

В западном направлении: ул. Байтурсынова — ул. Шевченко — пр. Муканова — пр. Абая — далее по схеме.

В обратном направлении: пр. Абая — ул. Муканова — ул. Жамбыла — ул. Байтурсынова — далее по схеме.

Маршрут №30

В западном направлении: пр. Сейфуллина — ул. Тимирязева — далее по схеме.

В обратном направлении: ул. Тимирязева — ул. Желтоксан — пр. Абая — пр. Сейфуллина — далее по схеме.

Маршрут №34

В западном направлении: пр. Сейфуллина — ул. Шевченко — пр. Муканова — пр. Абая — далее по схеме.

В обратном направлении: пр. Абая — ул. Муканова — ул. Жамбыла — ул. Масанчи — ул. Кабанбай батыра — пр. Сейфуллина — далее

В обратном направлении: пр. Абая — ул. Муканова — ул. Жамбыла — ул. Масанчи — ул. Кабанбай батыра — пр. Сейфуллина — далее по схеме.

Маршрут №44

В восточном направлении: ул. Жандосова — ул. Муканова — ул. Шевченко.

В обратном направлении: ул. Шевченко — ул. Манаса — далее по схеме.

Маршрут №57

В западном направлении: пр. Абая — пр. Сейфуллина — ул. Шевченко — пр. Муканова — пр. Абая — далее по схеме.

В обратном направлении: пр. Абая — ул. Муканова — ул. Жамбыла — ул. Масанчи — ул. Кабанбай батыра — ул. Наурызбай батыра — пр. Абая — далее по схеме.

Маршрут №62

В западном направлении: пр. Сейфуллина — ул. Шевченко — ул. Манаса — ул. Жандосова — КП «Городская больница №12».

В обратном направлении: КП «Городская больница №12» — ул. Жандосова — ул. Муканова — ул. Жамбыла — ул. Масанчи — ул. Кабанбай батыра — пр. Сейфуллина — далее по схеме.

Маршрут №65

В западном направлении: пр. Абая — пр. Сейфуллина — ул. Шевченко — пр. Муканова — пр. Абая — далее по схеме.

В обратном направлении: пр. Абая — ул. Муканова — ул. Жамбыла — ул. Масанчи — ул. Кабанбай батыра — ул. Наурызбай батыра — пр. Абая — далее по схеме.

Маршрут №66

В западном направлении: пр. Абая — ул. Желтоксан — ул. Шевченко — ул. Муканова — ул. Жандосова — далее по схеме.

В обратном направлении: ул. Жандосова — ул. Муканова — ул. Жамбыла — ул. Масанчи — ул. Кабанбай батыра — ул. Наурызбай батыра — пр. Абая — далее по схеме.

Маршрут №79

В западном направлении: пр. Абая — ул. Желтоксан — ул. Тимирязева — далее по схеме.

В обратном направлении: ул. Тимирязева — ул. Желтоксан — пр. Абая — далее по схеме.

Маршрут №90

В западном направлении: пр. Абая — пр. Сейфуллина — ул. Шевченко — пр. Муканова — пр. Абая — далее по схеме.

В обратном направлении: пр. Абая — ул. Муканова — ул. Жамбыла — ул. Масанчи — ул. Кабанбай батыра — ул. Наурызбай батыра — пр. Абая — далее по схеме.

Маршрут №92

В западном направлении: ул. Желтоксан — ул. Шевченко — пр. Муканова — пр. Абая — далее по схеме.

В обратном направлении: пр. Абая — ул. Муканова — ул. Жамбыла — ул. Масанчи — ул. Кабанбай батыра — ул. Наурызбай батыра — пр. Абая — далее по схеме.

Маршрут №95

В западном направлении: ул. Сатпаева — ул. Желтоксан — ул. Тимирязева — ул. Байзакова — ул. Жандосова — далее по схеме.

В обратном направлении: ул. Жандосова — ул. Манаса — ул. Тимирязева — ул. Желтоксан — ул. Сатпаева — далее по схеме.

Маршрут №98

В западном направлении: ул. Абылай хана — ул. Шевченко — пр. Муканова — ул. Жандосова — далее по схеме.

В обратном направлении: ул. Жандосова — ул. Муканова — ул. Жамбыла — ул. Масанчи — ул. Кабанбай батыра — ул. Абылай хана — далее по схеме.

Маршрут №118

В западном направлении: пр. Абая — пр. Сейфуллина — ул. Шевченко — пр. Муканова — пр. Абая — далее по схеме.

В обратном направлении: пр. Абая — ул. Муканова — ул. Жамбыла — ул. Масанчи — ул. Кабанбай батыра — ул. Наурызбай батыра — пр. Абая — далее по схеме.

Маршруты №120/120А

№120 в западном направлении: ул. Достык — ул. Шевченко — пр. Муканова — пр. Абая — далее по схеме.

№120А в обратном направлении: пр. Абая — ул. Муканова — ул. Жамбыла — ул. Масанчи — ул. Кабанбай батыра — ул. Достык — далее по схеме.

Маршрут №121

В западном направлении: ул. Сатпаева — ул. Желтоксан — ул. Тимирязева — ул. Байзакова — ул. Жандосова — далее по схеме.

В обратном направлении: ул. Жандосова — ул. Манаса — ул. Тимирязева — ул. Желтоксан — ул. Сатпаева — далее по схеме.

Маршрут №128

В западном направлении: пр. Абая — ул. Желтоксан — ул. Шевченко — пр. Муканова — пр. Абая — далее по схеме.

В обратном направлении: пр. Абая — ул. Муканова — ул. Жамбыла — ул. Масанчи — ул. Кабанбай батыра — ул. Наурызбай батыра — пр. Абая — далее по схеме.

Маршрут №130

В западном направлении: ул. Шашкина — ул. Тимирязева — ул. Байзакова — ул. Бухар Жырау — далее по схеме.

В обратном направлении: ул. Бухар Жырау — ул. Манаса — ул. Тимирязева — далее по схеме.

Маршрут №209

В западном направлении: ул. Байтурсынова — ул. Шевченко — ул. Муканова — ул. Жамбыла.

В обратном направлении: ул. Жамбыла — ул. Байтурсынова — далее по схеме.

Маршрут №210

В западном направлении: ул. Байтурсынова — ул. Шевченко — ул. Муканова — ул. Жамбыла.

В обратном направлении: ул. Жамбыла — ул. Байтурсынова — далее по схеме.

Маршрут №211

В северном направлении: пр. Сейфуллина — пр. Абая — ул. Желтоксан.

В обратном направлении: ул. Желтоксан — ул. Сатпаева — пр. Сейфуллина — далее по схеме.

Маршрут №224

В западном направлении: ул. Байтурсынова — ул. Шевченко — ул. Муканова — ул. Жамбыла.

В обратном направлении: ул. Жамбыла — ул. Байтурсынова — далее по схеме.

Измененные схемы движения троллейбусных маршрутов

Троллейбус №ТП5

В прямом направлении: пр. Абая — ул. Ауэзова — ул. Гоголя — пр. Абылай хана — далее по маршруту.

В обратном направлении: пр. Абылай хана — ул. Гоголя — ул. Ауэзова — пр. Абая — далее по маршруту.

Троллейбус №ТП6

В прямом направлении: ул. Жандосова — ул. Ауэзова — ул. Гоголя — пр. Абылай хана — далее по маршруту.

В обратном направлении: Алматы-2 — пр. Абылай хана — ул. Гоголя — ул. Ауэзова — ул. Сатпаева — далее по маршруту.

Троллейбус №ТП7

В прямом направлении: ул. Тимирязева — ул. Ауэзова — ул. Гоголя — пр. Сейфуллина — далее по маршруту.

В обратном направлении: пр. Сейфуллина — ул. Гоголя — ул. Ауэзова — ул. Габдуллина — ул. Манаса — ул. Тимирязева.

Троллейбус №ТП9

В прямом направлении: ул. Тимирязева — ул. Ауэзова — ул. Гоголя — ул. Калдаякова — пр. Жибек Жолы — далее по маршруту.

В обратном направлении: пр. Жибек Жолы — ул. Пушкина — ул. Гоголя — ул. Ауэзова — ул. Тимирязева — далее по маршруту.

Троллейбус №ТП19

В прямом направлении: пр. Абая — ул. Ауэзова — ул. Гоголя — ул. Калдаякова — пр. Жибек Жолы.

В обратном направлении: пр. Жибек Жолы — ул. Пушкина — ул. Гоголя — ул. Ауэзова — пр. Абая — далее по маршруту.

Троллейбус №ТП25

В прямом направлении: пр. Абая — ул. Ауэзова — ул. Гоголя — ПКиО.

В обратном направлении: ПКиО — ул. Гоголя — ул. Ауэзова — пр. Абая — далее по маршруту.

Изменения будут действовать 14 августа 2026 года с 16:00 до 00:00.

Пассажиров общественного транспорта просят заранее планировать поездки, учитывать временные изменения схем движения и возможное увеличение времени в пути.

Ранее стало известно, что американский рэпер Ye, более известный как Канье Уэст, впервые даст концерт в Казахстане.

Также организаторы рассказали, что ждет зрителей на концерте Канье Уэста в Алматы. Для проведения шоу в Алматы доставят более 100 тонн технического оборудования. Сцена будет работать в формате 360 градусов и располагаться на расстоянии, которое позволит обеспечить хороший обзор как с трибун, так и с танцпола.