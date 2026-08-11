Движение 32 маршрутов временно изменят из-за концерта Канье Уэста в Алматы
14 августа в Алматы в связи с проведением концерта известного американского артиста Канье Уэста временно изменятся схемы движения ряда автобусных и троллейбусных маршрутов, передает корреспондент агентства Kazinform.
С 16:00 до 00:00 будут введены ограничения движения автотранспорта в районе Центрального стадиона: по проспекту Абая и улице Сатпаева – на участке от улицы Байзакова до проспекта Сейфуллина, а также по улице Байтурсынова – от улицы Шевченко до улицы Тимирязева.
Как сообщили в управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта города, на период ограничений изменятся схемы движения 32 маршрутов общественного транспорта: автобусных №3, 18, 21, 25, 30, 34, 44, 57, 62, 65, 66, 79, 90, 92, 95, 98, 118, 120, 120А, 121, 128, 130, 209, 210, 211, 224 и троллейбусных №ТП5, ТП6, ТП7, ТП9, ТП19, ТП25.
Измененные схемы движения автобусных маршрутов
Маршрут №3
- В западном направлении: пр. Абая — пр. Сейфуллина — ул. Шевченко — пр. Муканова — пр. Абая — далее по схеме.
- В обратном направлении: пр. Абая — ул. Муканова — ул. Жамбыла — ул. Масанчи — ул. Кабанбай батыра — ул. Наурызбай батыра — пр. Абая — далее по схеме.
Маршрут №18
- В южном направлении: ул. Байтурсынова — ул. Шевченко — ул. Муканова — ул. Байзакова — ул. Сатпаева — ул. Манаса — далее по схеме.
- В обратном направлении: ул. Байзакова — ул. Муканова — ул. Жамбыла — ул. Байтурсынова — далее по схеме.
Маршрут №21
- В западном направлении: ул. Сатпаева — пр. Сейфуллина — пр. Абая — ул. Желтоксан.
- В обратном направлении: ул. Желтоксан — ул. Сатпаева — далее по схеме.
Маршрут №25
- В западном направлении: ул. Байтурсынова — ул. Шевченко — пр. Муканова — пр. Абая — далее по схеме.
- В обратном направлении: пр. Абая — ул. Муканова — ул. Жамбыла — ул. Байтурсынова — далее по схеме.
Маршрут №30
- В западном направлении: пр. Сейфуллина — ул. Тимирязева — далее по схеме.
- В обратном направлении: ул. Тимирязева — ул. Желтоксан — пр. Абая — пр. Сейфуллина — далее по схеме.
Маршрут №34
- В западном направлении: пр. Сейфуллина — ул. Шевченко — пр. Муканова — пр. Абая — далее по схеме.
В обратном направлении: пр. Абая — ул. Муканова — ул. Жамбыла — ул. Масанчи — ул. Кабанбай батыра — пр. Сейфуллина — далее
- по схеме.
Маршрут №44
- В восточном направлении: ул. Жандосова — ул. Муканова — ул. Шевченко.
- В обратном направлении: ул. Шевченко — ул. Манаса — далее по схеме.
Маршрут №57
- В западном направлении: пр. Абая — пр. Сейфуллина — ул. Шевченко — пр. Муканова — пр. Абая — далее по схеме.
В обратном направлении: пр. Абая — ул. Муканова — ул. Жамбыла — ул. Масанчи — ул. Кабанбай батыра — ул. Наурызбай батыра — пр. Абая — далее по схеме.
Маршрут №62
- В западном направлении: пр. Сейфуллина — ул. Шевченко — ул. Манаса — ул. Жандосова — КП «Городская больница №12».
В обратном направлении: КП «Городская больница №12» — ул. Жандосова — ул. Муканова — ул. Жамбыла — ул. Масанчи — ул. Кабанбай батыра — пр. Сейфуллина — далее по схеме.
Маршрут №65
- В западном направлении: пр. Абая — пр. Сейфуллина — ул. Шевченко — пр. Муканова — пр. Абая — далее по схеме.
- В обратном направлении: пр. Абая — ул. Муканова — ул. Жамбыла — ул. Масанчи — ул. Кабанбай батыра — ул. Наурызбай батыра — пр. Абая — далее по схеме.
Маршрут №66
- В западном направлении: пр. Абая — ул. Желтоксан — ул. Шевченко — ул. Муканова — ул. Жандосова — далее по схеме.
В обратном направлении: ул. Жандосова — ул. Муканова — ул. Жамбыла — ул. Масанчи — ул. Кабанбай батыра — ул. Наурызбай батыра — пр. Абая — далее по схеме.
Маршрут №79
- В западном направлении: пр. Абая — ул. Желтоксан — ул. Тимирязева — далее по схеме.
- В обратном направлении: ул. Тимирязева — ул. Желтоксан — пр. Абая — далее по схеме.
Маршрут №90
- В западном направлении: пр. Абая — пр. Сейфуллина — ул. Шевченко — пр. Муканова — пр. Абая — далее по схеме.
- В обратном направлении: пр. Абая — ул. Муканова — ул. Жамбыла — ул. Масанчи — ул. Кабанбай батыра — ул. Наурызбай батыра — пр. Абая — далее по схеме.
Маршрут №92
- В западном направлении: ул. Желтоксан — ул. Шевченко — пр. Муканова — пр. Абая — далее по схеме.
- В обратном направлении: пр. Абая — ул. Муканова — ул. Жамбыла — ул. Масанчи — ул. Кабанбай батыра — ул. Наурызбай батыра — пр. Абая — далее по схеме.
Маршрут №95
- В западном направлении: ул. Сатпаева — ул. Желтоксан — ул. Тимирязева — ул. Байзакова — ул. Жандосова — далее по схеме.
- В обратном направлении: ул. Жандосова — ул. Манаса — ул. Тимирязева — ул. Желтоксан — ул. Сатпаева — далее по схеме.
Маршрут №98
- В западном направлении: ул. Абылай хана — ул. Шевченко — пр. Муканова — ул. Жандосова — далее по схеме.
- В обратном направлении: ул. Жандосова — ул. Муканова — ул. Жамбыла — ул. Масанчи — ул. Кабанбай батыра — ул. Абылай хана — далее по схеме.
Маршрут №118
- В западном направлении: пр. Абая — пр. Сейфуллина — ул. Шевченко — пр. Муканова — пр. Абая — далее по схеме.
В обратном направлении: пр. Абая — ул. Муканова — ул. Жамбыла — ул. Масанчи — ул. Кабанбай батыра — ул. Наурызбай батыра — пр. Абая — далее по схеме.
Маршруты №120/120А
- №120 в западном направлении: ул. Достык — ул. Шевченко — пр. Муканова — пр. Абая — далее по схеме.
№120А в обратном направлении: пр. Абая — ул. Муканова — ул. Жамбыла — ул. Масанчи — ул. Кабанбай батыра — ул. Достык — далее по схеме.
Маршрут №121
- В западном направлении: ул. Сатпаева — ул. Желтоксан — ул. Тимирязева — ул. Байзакова — ул. Жандосова — далее по схеме.
- В обратном направлении: ул. Жандосова — ул. Манаса — ул. Тимирязева — ул. Желтоксан — ул. Сатпаева — далее по схеме.
Маршрут №128
- В западном направлении: пр. Абая — ул. Желтоксан — ул. Шевченко — пр. Муканова — пр. Абая — далее по схеме.
- В обратном направлении: пр. Абая — ул. Муканова — ул. Жамбыла — ул. Масанчи — ул. Кабанбай батыра — ул. Наурызбай батыра — пр. Абая — далее по схеме.
Маршрут №130
- В западном направлении: ул. Шашкина — ул. Тимирязева — ул. Байзакова — ул. Бухар Жырау — далее по схеме.
- В обратном направлении: ул. Бухар Жырау — ул. Манаса — ул. Тимирязева — далее по схеме.
Маршрут №209
- В западном направлении: ул. Байтурсынова — ул. Шевченко — ул. Муканова — ул. Жамбыла.
- В обратном направлении: ул. Жамбыла — ул. Байтурсынова — далее по схеме.
Маршрут №210
- В западном направлении: ул. Байтурсынова — ул. Шевченко — ул. Муканова — ул. Жамбыла.
- В обратном направлении: ул. Жамбыла — ул. Байтурсынова — далее по схеме.
Маршрут №211
- В северном направлении: пр. Сейфуллина — пр. Абая — ул. Желтоксан.
- В обратном направлении: ул. Желтоксан — ул. Сатпаева — пр. Сейфуллина — далее по схеме.
Маршрут №224
- В западном направлении: ул. Байтурсынова — ул. Шевченко — ул. Муканова — ул. Жамбыла.
- В обратном направлении: ул. Жамбыла — ул. Байтурсынова — далее по схеме.
Измененные схемы движения троллейбусных маршрутов
Троллейбус №ТП5
- В прямом направлении: пр. Абая — ул. Ауэзова — ул. Гоголя — пр. Абылай хана — далее по маршруту.
- В обратном направлении: пр. Абылай хана — ул. Гоголя — ул. Ауэзова — пр. Абая — далее по маршруту.
Троллейбус №ТП6
- В прямом направлении: ул. Жандосова — ул. Ауэзова — ул. Гоголя — пр. Абылай хана — далее по маршруту.
- В обратном направлении: Алматы-2 — пр. Абылай хана — ул. Гоголя — ул. Ауэзова — ул. Сатпаева — далее по маршруту.
Троллейбус №ТП7
- В прямом направлении: ул. Тимирязева — ул. Ауэзова — ул. Гоголя — пр. Сейфуллина — далее по маршруту.
- В обратном направлении: пр. Сейфуллина — ул. Гоголя — ул. Ауэзова — ул. Габдуллина — ул. Манаса — ул. Тимирязева.
Троллейбус №ТП9
- В прямом направлении: ул. Тимирязева — ул. Ауэзова — ул. Гоголя — ул. Калдаякова — пр. Жибек Жолы — далее по маршруту.
- В обратном направлении: пр. Жибек Жолы — ул. Пушкина — ул. Гоголя — ул. Ауэзова — ул. Тимирязева — далее по маршруту.
Троллейбус №ТП19
- В прямом направлении: пр. Абая — ул. Ауэзова — ул. Гоголя — ул. Калдаякова — пр. Жибек Жолы.
- В обратном направлении: пр. Жибек Жолы — ул. Пушкина — ул. Гоголя — ул. Ауэзова — пр. Абая — далее по маршруту.
Троллейбус №ТП25
- В прямом направлении: пр. Абая — ул. Ауэзова — ул. Гоголя — ПКиО.
- В обратном направлении: ПКиО — ул. Гоголя — ул. Ауэзова — пр. Абая — далее по маршруту.
Изменения будут действовать 14 августа 2026 года с 16:00 до 00:00.
Пассажиров общественного транспорта просят заранее планировать поездки, учитывать временные изменения схем движения и возможное увеличение времени в пути.
Ранее стало известно, что американский рэпер Ye, более известный как Канье Уэст, впервые даст концерт в Казахстане.
Также организаторы рассказали, что ждет зрителей на концерте Канье Уэста в Алматы. Для проведения шоу в Алматы доставят более 100 тонн технического оборудования. Сцена будет работать в формате 360 градусов и располагаться на расстоянии, которое позволит обеспечить хороший обзор как с трибун, так и с танцпола.