Что ждет зрителей концерта Канье Уэста в Алматы: организаторы раскрыли подробности

Согласование концерта с ФК «Кайрат»

Директор по развитию концертных проектов First Media Group Айтуар Алибеков на пресс-конференции сообщил, что изначально концерт планировали провести в другой день — с учетом графика центрального стадиона. Однако позднее из-за изменений в логистике и очередности городов в туре артиста выступление в Алматы пришлось перенести.

По словам Айтуара Алибекова, возможность изменения даты была предусмотрена контрактом. После этого организаторы провели переговоры с руководством ФК «Кайрат», Центрального стадиона, акиматом Алматы и другими структурами, участвующими в подготовке мероприятия.

— Было много сказано в информационном поле о конфликте с «Кайратом». Никакого конфликта не было, никто никого со стадиона не выгонял. Сейчас все вопросы урегулированы. Концерт пройдет 14 августа на центральном стадионе Алматы, — заявил Айтуар Алибеков.

Управляющий директор First Media Group Альфия Нургумарова сообщила, что ежедневно находится на связи с представителями ФК «Кайрат». Организаторы берут на себя ответственность за состояние газона. Это также предусмотрено договором с Дирекцией спортивных сооружений.

— Мы понимаем, какие финансовые затраты могут потребоваться. Весь процесс монтажа будет проходить под контролем агронома, который следит за состоянием газона. Мы к этому готовы и уже все обсудили, — сказала она.

Альфия Нургумарова также ответила на вопрос о том, может ли пострадать газон центрального стадиона и предусмотрена ли возможная компенсация.

— Вопрос компенсации также обсуждается, но пока в «Кайрате» не называли нам никаких конкретных сумм. В целом мы находимся с клубом в постоянном диалоге, у нас хорошие и доброжелательные отношения, — добавила она.

Сцену обещают сделать видимой с любого места

Одной из наиболее обсуждаемых тем в социальных сетях стала видимость сцены. Пользователи начали самостоятельно рассчитывать расстояния и публиковать схемы, согласно которым зрители в отдельных секторах якобы могут не увидеть артиста.

Организаторы заявили, что некоторые из этих расчетов основаны на неверных исходных данных. Сцена будет работать в формате 360 градусов и располагаться на расстоянии, которое позволит обеспечить хороший обзор как с трибун, так и с танцпола. По словам Айтуара Алибекова, артиста и основные элементы шоу будет видно из любой зрительской зоны.

Он также сообщил, что для проведения шоу в Алматы доставят более 100 тонн технического оборудования. Организаторы заверили, что зрителям покажут полноценную версию концерта со сценой, сферой и фейерверками.

— Многие писали, что шоу в Алматы, возможно, будет не таким грандиозным, как в других городах. Это не так. В Алматы покажут не адаптированную версию, а шоу такого же масштаба, которое вы видите в интернете. Будет сцена, сфера, фейерверки, — добавил спикер.

Представители компании также отметили, что тщательно готовят техническую часть концерта и уже имеют опыт проведения масштабных мероприятий на стадионе.

Переговоры начались за полгода до концерта

Несмотря на то что о концерте стало известно менее чем за месяц до его проведения, переговоры с командой артиста начались значительно раньше — примерно за полгода.

По словам организаторов, у YE изначально был запланирован мировой тур, который после выступления в Алматы продолжится преимущественно в Соединенных Штатах. Казахстанская сторона заранее получила информацию о гастрольном графике благодаря налаженным связям с международными агентами и менеджерами артистов.

Переговоры оказались длительными и сложными. Сторонам предстояло согласовать технические требования, логистику, безопасность, бытовой райдер и другие организационные вопросы.

— У них разные специалисты отвечают за каждое направление: отдельные люди занимаются логистикой, другие — бытовым райдером. Пока каждый из них даст свой ответ и все детали будут согласованы, проходит много времени. Поэтому переговоры были долгими и сложными. В целом мы начали переговоры примерно полгода назад. Ближе к концерту мы сами не ожидали, что срок подготовки окажется настолько коротким. Мы рассматривали даже сентябрь и октябрь. Однако после этой части тура вся команда артиста улетает в Америку. Если бы мы проводили концерт, например, в октябре, все оборудование пришлось бы доставлять отдельно и заново договариваться со всей командой. Вероятно, это увеличило бы наши расходы примерно вдвое. Сейчас же все оборудование находится в туре и вместе с командой приезжает в Алматы, — сказала Альфия Нургумарова.

Она отметила, что в Алматы уже приезжали представители команды артиста — технический директор и менеджер по безопасности. Они осмотрели площадку. Кроме того, город посетила команда, которая проверяла выполнение требований бытового райдера.

Как согласовывалась стоимость билетов

Альфия Нургумарова сообщила, что цены на билеты согласовываются с командой артиста, а их стоимость формируется с учетом общих затрат на проведение концерта. По ее словам, сидячих мест почти не осталось, однако билеты все еще доступны в официальной продаже.

Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

Айтуар Алибеков подчеркнул, что в настоящее время появилось большое количество перекупщиков, которые продают билеты с рук по завышенным ценам. Он напомнил, что приобретать билеты следует только у официального билетного оператора.

Не менее 20% зрителей могут приехать из-за рубежа

Точные данные об экономическом эффекте станут известны после концерта, когда организаторы получат полную информацию о географии зрителей. Опыт проведения предыдущих международных мероприятий показывает, что иностранцы обычно составляют не менее 20% аудитории. Ожидается, что ради концерта в Алматы приедут гости из Китая, стран Центральной Азии и других государств.

Масштабное мероприятие также создаст дополнительный спрос на услуги гостиниц, ресторанов, транспорта и других предприятий. К подготовке концерта будут привлечены казахстанские технические специалисты, подрядчики и обслуживающие компании.

— Экономический эффект почувствуют многие отрасли. Будут созданы рабочие места, задействованы местные специалисты, казахстанские компании и сфера HoReCa, — подчеркнула Альфия Нургумарова.

Волонтерам предусмотрят оплату, питание и транспорт

При проведении концерта планируется задействовать минимальное количество волонтеров. При этом организаторы считают, что называть их волонтерами не совсем корректно, поскольку участникам предоставят хотя бы минимальную оплату, питание и транспорт.

По данному вопросу организаторы взаимодействуют с управлением молодежной политики Алматы. Массовое привлечение несовершеннолетних не планируется, а с каждым участником будет подписано отдельное соглашение.

Представители компании также опровергли сообщения организаций, которые якобы набирают волонтеров и обещают им возможность бесплатно посмотреть концерт.

Работу метро продлят, зрителей будут перевозить шаттлы

В преддверии мероприятия организаторы провели совещание с участием городских служб и Департамента полиции Алматы. В день концерта работу метрополитена планируют продлить. Также будут запущены специальные шаттлы для перевозки зрителей.

Подробные маршруты, график движения общественного транспорта и информация о перекрытии улиц будут опубликованы на официальных страницах организаторов и городских служб.

Организаторы предупредили, что избежать ограничений движения в районе Центрального стадиона не удастся.

— Работу метро точно продлят, будут организованы шаттлы. Однако перекрытия улиц в любом случае предусмотрены, — сообщила Альфия Нургумарова.

Почему организаторы выбрали YE

Отвечая на вопрос о скандалах, связанных с высказываниями артиста, организаторы отметили, что его концерты продолжают проходить в Европе и США, а в дальнейшем запланирован американский тур.

Айтуар Алибеков заявил, что YE остается одним из крупнейших и наиболее влиятельных артистов мировой музыкальной индустрии. Его приезд может стать важным этапом в развитии событийного туризма и укреплении позиций Алматы на международной карте крупных культурных мероприятий.

Интерес к концерту уже проявляют жители других стран, которые активно обсуждают предстоящую поездку в социальных сетях.

— Это больше, чем просто концерт. Мы хотим поднять Алматы еще выше в глазах людей, которые выбирают место для путешествий и отдыха, — сказал Айтуар Алибеков.

По словам организаторов, согласие артиста выступить в Казахстане также свидетельствует о доверии его команды к местной инфраструктуре, специалистам и зрителям.

Ранее организаторы также ответили, будут ли концерты Канье Уэста в Астане и Бишкеке.