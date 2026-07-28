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    Что ждет зрителей концерта Канье Уэста в Алматы: организаторы раскрыли подробности

    14 августа на центральном стадионе Алматы состоится концерт известного американского артиста Канье Уэста. Организаторы раскрыли подробности подготовки масштабного шоу, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Что ждет зрителей концерта Канье Уэста в Алматы: организаторы раскрыли подробности
    Коллаж: Kazinform / Freepik /ИИ / AFP 2024 / Kevork Djansezian

    Согласование концерта с ФК «Кайрат»

    Директор по развитию концертных проектов First Media Group Айтуар Алибеков на пресс-конференции сообщил, что изначально концерт планировали провести в другой день — с учетом графика центрального стадиона. Однако позднее из-за изменений в логистике и очередности городов в туре артиста выступление в Алматы пришлось перенести.

    По словам Айтуара Алибекова, возможность изменения даты была предусмотрена контрактом. После этого организаторы провели переговоры с руководством ФК «Кайрат», Центрального стадиона, акиматом Алматы и другими структурами, участвующими в подготовке мероприятия.

    — Было много сказано в информационном поле о конфликте с «Кайратом». Никакого конфликта не было, никто никого со стадиона не выгонял. Сейчас все вопросы урегулированы. Концерт пройдет 14 августа на центральном стадионе Алматы, — заявил Айтуар Алибеков.

    Управляющий директор First Media Group Альфия Нургумарова сообщила, что ежедневно находится на связи с представителями ФК «Кайрат». Организаторы берут на себя ответственность за состояние газона. Это также предусмотрено договором с Дирекцией спортивных сооружений.

    — Мы понимаем, какие финансовые затраты могут потребоваться. Весь процесс монтажа будет проходить под контролем агронома, который следит за состоянием газона. Мы к этому готовы и уже все обсудили, — сказала она.

    Альфия Нургумарова также ответила на вопрос о том, может ли пострадать газон центрального стадиона и предусмотрена ли возможная компенсация.

    — Вопрос компенсации также обсуждается, но пока в «Кайрате» не называли нам никаких конкретных сумм. В целом мы находимся с клубом в постоянном диалоге, у нас хорошие и доброжелательные отношения, — добавила она.

    Сцену обещают сделать видимой с любого места

    Одной из наиболее обсуждаемых тем в социальных сетях стала видимость сцены. Пользователи начали самостоятельно рассчитывать расстояния и публиковать схемы, согласно которым зрители в отдельных секторах якобы могут не увидеть артиста.

    Организаторы заявили, что некоторые из этих расчетов основаны на неверных исходных данных. Сцена будет работать в формате 360 градусов и располагаться на расстоянии, которое позволит обеспечить хороший обзор как с трибун, так и с танцпола. По словам Айтуара Алибекова, артиста и основные элементы шоу будет видно из любой зрительской зоны.

    Он также сообщил, что для проведения шоу в Алматы доставят более 100 тонн технического оборудования. Организаторы заверили, что зрителям покажут полноценную версию концерта со сценой, сферой и фейерверками.

    — Многие писали, что шоу в Алматы, возможно, будет не таким грандиозным, как в других городах. Это не так. В Алматы покажут не адаптированную версию, а шоу такого же масштаба, которое вы видите в интернете. Будет сцена, сфера, фейерверки, — добавил спикер.

    Представители компании также отметили, что тщательно готовят техническую часть концерта и уже имеют опыт проведения масштабных мероприятий на стадионе.

    Переговоры начались за полгода до концерта

    Несмотря на то что о концерте стало известно менее чем за месяц до его проведения, переговоры с командой артиста начались значительно раньше — примерно за полгода.

    По словам организаторов, у YE изначально был запланирован мировой тур, который после выступления в Алматы продолжится преимущественно в Соединенных Штатах. Казахстанская сторона заранее получила информацию о гастрольном графике благодаря налаженным связям с международными агентами и менеджерами артистов.

    Переговоры оказались длительными и сложными. Сторонам предстояло согласовать технические требования, логистику, безопасность, бытовой райдер и другие организационные вопросы.

    — У них разные специалисты отвечают за каждое направление: отдельные люди занимаются логистикой, другие — бытовым райдером. Пока каждый из них даст свой ответ и все детали будут согласованы, проходит много времени. Поэтому переговоры были долгими и сложными. В целом мы начали переговоры примерно полгода назад. Ближе к концерту мы сами не ожидали, что срок подготовки окажется настолько коротким. Мы рассматривали даже сентябрь и октябрь. Однако после этой части тура вся команда артиста улетает в Америку. Если бы мы проводили концерт, например, в октябре, все оборудование пришлось бы доставлять отдельно и заново договариваться со всей командой. Вероятно, это увеличило бы наши расходы примерно вдвое. Сейчас же все оборудование находится в туре и вместе с командой приезжает в Алматы, — сказала Альфия Нургумарова.

    Она отметила, что в Алматы уже приезжали представители команды артиста — технический директор и менеджер по безопасности. Они осмотрели площадку. Кроме того, город посетила команда, которая проверяла выполнение требований бытового райдера.

    Как согласовывалась стоимость билетов

    Альфия Нургумарова сообщила, что цены на билеты согласовываются с командой артиста, а их стоимость формируется с учетом общих затрат на проведение концерта. По ее словам, сидячих мест почти не осталось, однако билеты все еще доступны в официальной продаже.

    Альфия Нургумарова
    Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

    Айтуар Алибеков подчеркнул, что в настоящее время появилось большое количество перекупщиков, которые продают билеты с рук по завышенным ценам. Он напомнил, что приобретать билеты следует только у официального билетного оператора.

    Не менее 20% зрителей могут приехать из-за рубежа

    Точные данные об экономическом эффекте станут известны после концерта, когда организаторы получат полную информацию о географии зрителей. Опыт проведения предыдущих международных мероприятий показывает, что иностранцы обычно составляют не менее 20% аудитории. Ожидается, что ради концерта в Алматы приедут гости из Китая, стран Центральной Азии и других государств.

    Масштабное мероприятие также создаст дополнительный спрос на услуги гостиниц, ресторанов, транспорта и других предприятий. К подготовке концерта будут привлечены казахстанские технические специалисты, подрядчики и обслуживающие компании.

    — Экономический эффект почувствуют многие отрасли. Будут созданы рабочие места, задействованы местные специалисты, казахстанские компании и сфера HoReCa, — подчеркнула Альфия Нургумарова.

    Волонтерам предусмотрят оплату, питание и транспорт

    При проведении концерта планируется задействовать минимальное количество волонтеров. При этом организаторы считают, что называть их волонтерами не совсем корректно, поскольку участникам предоставят хотя бы минимальную оплату, питание и транспорт.

    По данному вопросу организаторы взаимодействуют с управлением молодежной политики Алматы. Массовое привлечение несовершеннолетних не планируется, а с каждым участником будет подписано отдельное соглашение.

    Представители компании также опровергли сообщения организаций, которые якобы набирают волонтеров и обещают им возможность бесплатно посмотреть концерт.

    Работу метро продлят, зрителей будут перевозить шаттлы

    В преддверии мероприятия организаторы провели совещание с участием городских служб и Департамента полиции Алматы. В день концерта работу метрополитена планируют продлить. Также будут запущены специальные шаттлы для перевозки зрителей.

    Подробные маршруты, график движения общественного транспорта и информация о перекрытии улиц будут опубликованы на официальных страницах организаторов и городских служб.

    Организаторы предупредили, что избежать ограничений движения в районе Центрального стадиона не удастся.

    — Работу метро точно продлят, будут организованы шаттлы. Однако перекрытия улиц в любом случае предусмотрены, — сообщила Альфия Нургумарова.

    Почему организаторы выбрали YE

    Отвечая на вопрос о скандалах, связанных с высказываниями артиста, организаторы отметили, что его концерты продолжают проходить в Европе и США, а в дальнейшем запланирован американский тур.

    Айтуар Алибеков заявил, что YE остается одним из крупнейших и наиболее влиятельных артистов мировой музыкальной индустрии. Его приезд может стать важным этапом в развитии событийного туризма и укреплении позиций Алматы на международной карте крупных культурных мероприятий.

    Интерес к концерту уже проявляют жители других стран, которые активно обсуждают предстоящую поездку в социальных сетях.

    — Это больше, чем просто концерт. Мы хотим поднять Алматы еще выше в глазах людей, которые выбирают место для путешествий и отдыха, — сказал Айтуар Алибеков.

    По словам организаторов, согласие артиста выступить в Казахстане также свидетельствует о доверии его команды к местной инфраструктуре, специалистам и зрителям.

    Ранее организаторы также ответили, будут ли концерты Канье Уэста в Астане и Бишкеке.

    Культура Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор