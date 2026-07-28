Будут ли концерты Канье Уэста в Астане и Бишкеке

Всемирно известный американский артист Канье Уэст выступит в Казахстане только один раз. Концерт состоится 14 августа на центральном стадионе Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Управляющий директор First Media Group Альфия Нургумарова на специальной пресс-конференции в Алматы рассказала, почему аналогичное выступление не планируется проводить в Астане. По ее словам, одной из причин являются технические особенности столичной площадки.

Фото: Еламан Турысбеков/Kazinform

— В Астане нет легкоатлетической дорожки вокруг поля: сразу за полем начинаются зрительские места. Поэтому разместить все необходимое оборудование для спецэффектов и провести шоу в таком формате невозможно, — пояснила она.

Концерт в Бишкеке не подтвержден

После анонса выступления в Алматы в кыргызских СМИ появилась информация о возможном концерте YE на новой «Бишкек Арене». Комментируя эти сообщения, Альфия Нургумарова отметила, что после проведения Всемирных игр кочевников в Бишкеке действительно рассматривалась возможность организации крупного концерта. При этом представители Кыргызстана еще не определились с выбором артиста и обращались за консультацией к казахстанским специалистам.

Запросы относительно возможного выступления YE в Бишкеке поступали и менеджеру артиста. Однако предложенные кыргызской стороной даты не подошли, поэтому организовать концерт не удалось.

— Мы знаем, что с их стороны действительно поступали запросы. Но информация о якобы подтвержденном концерте — это просто хайп, — отметила управляющий директор First Media Group.

Как отмечают организаторы, после выступления в Алматы у артиста подтвержден концерт в Индонезии. Бишкек в официальном гастрольном графике YE не указан.

Ранее стало известно, что американский рэпер Ye, более известный как Канье Уэст, впервые даст концерт в Казахстане.



