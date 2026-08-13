Сфера на стадионе и последние штрихи: как в Алматы готовятся к концерту Канье Уэста

В Алматы продолжается подготовка к концерту всемирно известного артиста Канье Уэста. Корреспондент Kazinform побывала на Центральном стадионе и увидела, как идет подготовка к предстоящему мероприятию.

Концерт американского рэпера, музыкального продюсера Канье Уэста (Kanye West, YE) пройдет завтра, 14 августа, в 21:00. При этом двери Центрального стадиона для зрителей откроются с 16:00. Ожидается, что концерт посетят более 30 тысяч зрителей.

Подготовка к масштабному мероприятию началась задолго до его проведения. Сегодня завершаются последние штрихи. Как мы заметили, все основные входы на стадион — со стороны проспекта Абая, улицы Байтурсынова и улицы Сатпаева — огорожены и полностью закрыты. Сейчас через них проходят только рабочие, задействованные в организации мероприятия, и сотрудники службы безопасности.

Фото: Kazinform

Снаружи стадиона и на прилегающих улицах установлены баннеры о концерте YE. На них размещена информация о секторах. Кроме того, у входов со стороны проспекта Абая и улицы Байтурсынова установлены длинные конструкции, похожие на LED-экраны, на которых будет отображаться необходимая для зрителей информация.

Фото: Kazinform

Также перед стадионом со стороны проспекта Абая работает официальный фан-магазин. Сейчас там уже наблюдается очередь из людей, которые пришли приобрести мерч.

Фото: Kazinform

Главное изменение внутри Центрального стадиона — конструкция в виде полусферы. Канье Уэст будет выступать на этой сфере, закрепив на поясе страховочный трос. Кроме того, с четырех сторон стадиона установлены высокие технические мачты, которые должны освещать площадки.

Ранее организаторы мероприятия сообщили, что для проведения шоу в Алматы доставят более 100 тонн технического оборудования. Организаторы заверяли, что зрителям покажут полноценную версию концерта со сценой, сферой и фейерверками.

Кадр из видео

Безопасность и предупреждения полиции

По данным департамента полиции Алматы, для организованного входа предусмотрено 40 входов с трех сторон стадиона. Валидация билетов начнется с 16:00. Перед входом будет проводиться досмотр, пройти на территорию смогут только зрители с билетами или аккредитациями.

В день концерта полиция усилит патрулирование стадиона и прилегающей территории.

Фото: Kazinform

Ранее полиция Алматы предупреждала о возможных мошеннических действиях, связанных с концертом мировой звезды. Полиция призвала горожан и гостей города остерегаться мошенников при покупке билетов.

Организаторы также опубликовали список предметов, которые запрещено проносить на стадион. Это — оружие, наркотики, алкоголь, стеклянная тара, пластиковые бутылки, режущие и колющие предметы и другое. Также зрителей предупредили, что после выхода со стадиона повторно попасть на территорию концертной площадки будет невозможно.

Фото: Kazinform

Фото: Kazinform

Автобусы и метро

В связи с концертом в городе временно ограничат движение на ряде улиц.

С 16:00 до 00:00 будут введены ограничения движения автотранспорта в районе Центрального стадиона: по проспекту Абая и улице Сатпаева — на участке от улицы Байзакова до проспекта Сейфуллина, а также по улице Байтурсынова — от улицы Шевченко до улицы Тимирязева.

На период ограничений изменятся схемы движения 32 маршрутов общественного транспорта: автобусных № 3, 18, 21, 25, 30, 34, 44, 57, 62, 65, 66, 79, 90, 92, 95, 98, 118, 120, 120А, 121, 128, 130, 209, 210, 211, 224 и троллейбусных №ТП5, ТП6, ТП7, ТП9, ТП19, ТП25.

Фото: Kazinform

Фото: Kazinform

Фото: Kazinform

После окончания мероприятия зрителей будут развозить 60 бесплатных шаттлов по шести направлениям города.

Для удобства зрителей автобусы будут курсировать от Центрального стадиона до следующих точек:

«Алматы Арена» — 10 автобусов;

Райымбек батыр / станция метро «Алатау» — 10 автобусов;

Железнодорожный вокзал Алматы-1 — пять автобусов;

Орбита — пять автобусов;

микрорайон Жулдыз — 10 автобусов;

Международный аэропорт Алматы — 10 автобусов.

Фото: Kazinform

Фото: Kazinform

Кроме того, будет усилена работа общественного транспорта и метрополитена. Станция метро «Байконур» закроется для пассажиров в 21:00. Посетителям концерта рекомендуют пользоваться станциями «Абай» и «Театр имени Мухтара Ауэзова». Работа метро будет продлена как минимум до 01:00, а при необходимости — до 03:00.