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    Концерт Канье Уэста перенесли на завтра

    В Алматы перенесли концерт американского артиста Канье Уэста, известного под псевдонимом Ye, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Концерт Канье Уэста перенесли на завтра
    Фото: Камшат Абдирайым / Kazinform
    Концерт Канье Уэста перенесли на завтра
    Фото: Камшат Абдирайым/ Kazinform

    Концерт должен был состояться сегодня, 14 августа. Однако непосредственно перед началом организаторы объявили о переносе мероприятия на завтра, 15 августа. Причиной названы вопросы безопасности.

    Напомним, сегодня в Алматы наблюдались отключения электроэнергии. Все городские службы работают в усиленном режиме в связи с масштабным отключением электроэнергии в Алматы.

    В результате блэкаута Южная зона ЕЭС Казахстана и Объединенная энергосистема Центральной Азии выделились на изолированную работу. По предварительным оперативным данным KEGOC, причиной технологического нарушения стал наброс мощности со стороны ОЭС Центральной Азии.

    Ранее Минэнерго РК объяснило перебои с электричеством в Алматы и других регионах Казахстана.

    Кроме того, за несколько часов до начала концерта в городе прошел сильный дождь.

    Ожидается, что концерт состоится завтра.

    Регионы Казахстана Музыка Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор