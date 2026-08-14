Концерт Канье Уэста перенесли на завтра

В Алматы перенесли концерт американского артиста Канье Уэста, известного под псевдонимом Ye, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото: Камшат Абдирайым/ Kazinform

Концерт должен был состояться сегодня, 14 августа. Однако непосредственно перед началом организаторы объявили о переносе мероприятия на завтра, 15 августа. Причиной названы вопросы безопасности.

Напомним, сегодня в Алматы наблюдались отключения электроэнергии. Все городские службы работают в усиленном режиме в связи с масштабным отключением электроэнергии в Алматы.

В результате блэкаута Южная зона ЕЭС Казахстана и Объединенная энергосистема Центральной Азии выделились на изолированную работу. По предварительным оперативным данным KEGOC, причиной технологического нарушения стал наброс мощности со стороны ОЭС Центральной Азии.

Ранее Минэнерго РК объяснило перебои с электричеством в Алматы и других регионах Казахстана.

Кроме того, за несколько часов до начала концерта в городе прошел сильный дождь.

Ожидается, что концерт состоится завтра.