Концерт Канье Уэста перенесли на завтра
В Алматы перенесли концерт американского артиста Канье Уэста, известного под псевдонимом Ye, передает корреспондент агентства Kazinform.
Концерт должен был состояться сегодня, 14 августа. Однако непосредственно перед началом организаторы объявили о переносе мероприятия на завтра, 15 августа. Причиной названы вопросы безопасности.
Напомним, сегодня в Алматы наблюдались отключения электроэнергии. Все городские службы работают в усиленном режиме в связи с масштабным отключением электроэнергии в Алматы.
В результате блэкаута Южная зона ЕЭС Казахстана и Объединенная энергосистема Центральной Азии выделились на изолированную работу. По предварительным оперативным данным KEGOC, причиной технологического нарушения стал наброс мощности со стороны ОЭС Центральной Азии.
Ранее Минэнерго РК объяснило перебои с электричеством в Алматы и других регионах Казахстана.
Кроме того, за несколько часов до начала концерта в городе прошел сильный дождь.
Ожидается, что концерт состоится завтра.