Какой противоправный контент чаще всего удаляют в казахстанском интернете

— У нас есть статистика за 11 месяцев по противоправному контенту. Всего у нас сейчас определен в перечне 31 вид контента, который подпадает под противоправный. Весь он отмечен в статье 14 закона об онлайн-платформах. На первом месте — деятельность и реклама интернет-казино, на втором — пропаганда экстремизма и третий — это распространение порнографии, — отметил Евгений Кочетов в кулуарах Сената.

Он добавил, что противоправный контент удаляется как по запросу Министерства, так и самими онлайн-платформами. Так, например, в сфере деятельности и рекламы интернет-казино за 11 месяцев выявлено 19 894 нарушения, из которых удалено 4 960 ссылок, при этом сайты по 13 600 ссылкам также заблокированы.

Напомним, сегодня депутаты Сената, рассмотрев в двух чтениях, одобрили закон по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента.

Поправки затрагивают девять ключевых законов, включая законы о правах ребенка, рекламе, связи, культуре, образовании, кинематографии, масс-медиа.