Какое наказание предусмотрено за вандализм на кладбищах

Повредили ограду и похитили металл

В прошлом году был зарегистрирован ряд фактов вандализма на кладбищах вблизи Усть-Каменогорска. Один из таких случаев произошел на пригородном православном кладбище. Местный блогер Антон Князев снял на видео поврежденные ограды, откуда был похищен металл, и сообщил в полицию.

— Я проходил рядом и увидел это. Появились вандалы. На обочине дороги были четко видны следы. Цепь было невозможно разорвать, но и ее вырвали, — сказал блогер.

По указанном факту было начато досудебное расследование по части 1 статьи 188 Уголовного кодекса РК, но виновных не установили. В то время за такое преступление был предусмотрен штраф в размере до 1 000 МРП, или лишение свободы на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Фото: maslihat_oskemen

По факту повреждения кладбища вблизи Аблакетки под подозрение попали двое граждан в возрасте 23 и 30 лет, позже оба признали свою вину.

Жителей региона беспокоят факты надругательства над могилами. Граждане считают, что совершившие такие действия должны привлекаться к строгой ответственности.

— Это страшно. Человек, который увидел железо на кладбище и решил обогатиться за счет его продажи, может пойти на любые действия. Задержанных не надо скрывать, а показывать, чтобы общественность их знала, — говорит жительница Самарского района Аяжан Газизова.

Кто отвечает за содержание кладбищ

Как сообщил отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска, на балансе коммунального учреждения находятся 12 кладбищ, расположенных на территории города. Организации-подрядчики выполняют работы по поддержанию чистоты, вывозу мусора, уборке снега, ремонту ограждений и круглосуточной охране территории.

Кладбища на територии города:

Кладбище в районе поселка Шмелев лог; Районное кладбище на улице Геологической, относящейся к поселку Аблакетка; Кладбище в районе улицы Станиславского в поселке Аблакетка; Кладбище в районе поселка Новая Согра; Кладбище в районе поселка Герасимовка; Кладбище в районе станции Защита-2; Кладбище в районе села Жана Ахмер; Кладбище в районе села Старый Ахмер; Кладбище в районе села Самсоновка; Православное кладбище в районе поселка Меновное; Мусульманское кладбище в районе поселка Меновное; Кладбище в районе поселка Жыланды.

В ходе проверки, проведенной депутатами, установлено, что на некоторых кладбищах необходимо вывезти мусор и срубить старые деревья. Эта информация направлена в соответствующие отделы.

Фото: Kazinform

Строгое наказание вандалам

Заместитель начальника департамента полиции ВКО Серик Манапов остановился на последствиях действий вандалов.

— Вандализм — надругательство над охраняемыми государством объектами историко-культурного наследия, памятниками истории и культуры, природными объектами путем нанесения надписей, рисунков и другими действиями, наносящими ущерб нравственности. За это предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 100 до 200 МРП, или привлечения к общественным работам на срок до 160 часов, или ареста сроком до 50 суток. В последние годы в регионе стало меньше фактов надругательства над кладбищами. Стражи порядка в целях поддержания общественного порядка на постоянной основе проводят профилактическую работу, — сказал С. Манапов.

P. S. Проблема вандализма на кладбищах в регионе не теряет своей актуальности. По мнению специалистов, штрафы и общественные работы — один из механизмов профилактики таких правонарушений. Кроме того, состояние кладбищ должно быть под постоянным контролем местных исполнительных органов и жителей.

