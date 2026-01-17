РУ
    20:32, 16 Январь 2026 | GMT +5

    Какое наказание предусмотрено за вандализм на кладбищах

    Хотя в последние годы в Восточно-Казахстанской области стало меньше случаев повреждения надгробий на кладбищах, они все же регистрируются. В некоторых случаях полицейские не смогли установить виновных. В этом материале корреспондент агентства Kazіnform собрал сведения о случаях вандализма на кладбищах и о том, какая ответственность предусмотрена за такие действия.

    кладбище могилы зират қабірлер
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Повредили ограду и похитили металл

    В прошлом году был зарегистрирован ряд фактов вандализма на кладбищах вблизи Усть-Каменогорска. Один из таких случаев произошел на пригородном православном кладбище. Местный блогер Антон Князев снял на видео поврежденные ограды, откуда был похищен металл, и сообщил в полицию.

    — Я проходил рядом и увидел это. Появились вандалы. На обочине дороги были четко видны следы. Цепь было невозможно разорвать, но и ее вырвали, — сказал блогер. 

    По указанном факту было начато досудебное расследование по части 1 статьи 188 Уголовного кодекса РК, но виновных не установили. В то время за такое преступление был предусмотрен штраф в размере до 1 000 МРП, или лишение свободы на срок до трех лет с конфискацией имущества.

    Зиратты бүлдіргендер қандай жазаға тартылады
    Фото: maslihat_oskemen

    По факту повреждения кладбища вблизи Аблакетки под подозрение попали двое граждан в возрасте 23 и 30 лет, позже оба признали свою вину.

    Жителей региона беспокоят факты надругательства над могилами. Граждане считают, что совершившие такие действия должны привлекаться к строгой ответственности.

    — Это страшно. Человек, который увидел железо на кладбище и решил обогатиться за счет его продажи, может пойти на любые действия. Задержанных не надо скрывать, а показывать, чтобы общественность их знала, — говорит жительница Самарского района Аяжан Газизова.

    Кто отвечает за содержание кладбищ

    Как сообщил отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска, на балансе коммунального учреждения находятся 12 кладбищ, расположенных на территории города. Организации-подрядчики выполняют работы по поддержанию чистоты, вывозу мусора, уборке снега, ремонту ограждений и круглосуточной охране территории.

    Кладбища на територии города:

    1. Кладбище в районе поселка Шмелев лог;
    2. Районное кладбище на улице Геологической, относящейся к поселку Аблакетка;
    3. Кладбище в районе улицы Станиславского в поселке Аблакетка;
    4. Кладбище в районе поселка Новая Согра;
    5. Кладбище в районе поселка Герасимовка;
    6. Кладбище в районе станции Защита-2;
    7. Кладбище в районе села Жана Ахмер;
    8. Кладбище в районе села Старый Ахмер;
    9. Кладбище в районе села Самсоновка;
    10. Православное кладбище в районе поселка Меновное;
    11. Мусульманское кладбище в районе поселка Меновное;
    12. Кладбище в районе поселка Жыланды.

    В ходе проверки, проведенной депутатами, установлено, что на некоторых кладбищах необходимо вывезти мусор и срубить старые деревья. Эта информация направлена в соответствующие отделы.

    зират
    Фото: Kazinform

    Строгое наказание вандалам

    Заместитель начальника департамента полиции ВКО Серик Манапов остановился на последствиях действий вандалов. 

    — Вандализм — надругательство над охраняемыми государством объектами историко-культурного наследия, памятниками истории и культуры, природными объектами путем нанесения надписей, рисунков и другими действиями, наносящими ущерб нравственности. За это предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 100 до 200 МРП, или привлечения к общественным работам на срок до 160 часов, или ареста сроком до 50 суток. В последние годы в регионе стало меньше фактов надругательства над кладбищами. Стражи порядка в целях поддержания общественного порядка на постоянной основе проводят профилактическую работу, — сказал С. Манапов. 

    P. S. Проблема вандализма на кладбищах в регионе не теряет своей актуальности. По мнению специалистов, штрафы и общественные работы — один из механизмов профилактики таких правонарушений. Кроме того, состояние кладбищ должно быть под постоянным контролем местных исполнительных органов и жителей.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане оцифровывают кладбища.

    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
