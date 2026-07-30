Как казахстанцы отдохнут в августе 2026 года

Согласно календарю праздников РК, при пятидневной рабочей неделе в августе будет 21 рабочий и 10 выходных дней. Для работающих казахстанцев по шестидневной рабочей неделе предусмотрено 26 рабочих и 5 выходных дней, передает корреспондент агентства Kazinform.

В августе 2026 года у казахстанцев не будет дополнительного праздничного выходного. Это связано с переносом Дня Конституции с 30 августа на 15 марта. В августе в Казахстане будет традиционного отмечаться ряд профессиональных праздников — День работников железнодорожного транспорта, День строителя и День шахтера. Эти праздники приходятся на воскресенья, дополнительные выходные по этому поводу не предусмотрены.

Напомним, с 1 июля 2026 года вступила в силу новая редакция Конституции.

Теперь в Казахстане День Конституции официально отмечается 15 марта, в день, когда в стране прошел референдум по принятию нового Основного закона страны.

Ранее сообщалось, как отдохнут казахстанцы в июле 2026 года.