Как отдохнут казахстанцы в июле 2026 года

В июле 2026 года казахстанцев ждет один государственный праздник — День столицы, передает корреспондент агентства Kazinform.

День столицы отмечается 6 июля. Согласно календарю праздничных и выходных дней, опубликованному на портале электронного правительства, в этом году праздник выпадает на понедельник, поэтому при пятидневной рабочей неделе жители страны смогут отдохнуть три дня подряд — 4, 5 и 6 июля (суббота, воскресенье и понедельник).

Рабочая неделя начнется во вторник, 7 июля. А для сотрудников с шестидневной рабочей неделей 4 июля (суббота) останется рабочим днем, а выходными станут 5 и 6 июля — воскресенье и понедельник.

Таким образом, в июле 2026 года при пятидневной рабочей неделе предусмотрено 9 выходных и 22 рабочих дня, а при шестидневной — 5 выходных и 26 рабочих дней.

Ранее сообщалось, как казахстанцы будут отдыхать в июне. Так, все дни отдыха в июне будут приходиться только на стандартные субботы и воскресенья.