Сколько дней отдохнут казахстанцы в июне

В июне 2026 года у казахстанцев не будет дополнительных выходных дней, поскольку в этом месяце нет государственных праздников, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно календарю праздничных и выходных дней, опубликованному на портале электронного правительства, все дни отдыха в июне будут приходиться только на стандартные субботы и воскресенья.

Так, при пятидневной рабочей неделе жители страны смогут отдохнуть восемь дней. Для работников с шестидневным графиком предусмотрено четыре выходных дня.

Таким образом, июнь станет одним из немногих месяцев года без праздничных переносов и дополнительных дней отдыха.

Напомним, 27 мая казахстанцы отдохнут в связи с празднованием Курбан айта. В этом году первый день одного из главных мусульманских праздников выпадает на среду и будет выходным днем.