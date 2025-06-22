Какими ракетами Иран нанес массированный удар по Израилю

После авиаударов США по своей ядерной инфраструктуре, Иран утром в воскресенье, 22 июня, нанес ракетный удар по территории Израиля в рамках «двадцатой волны» операции «Честное обещание 3».

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), было выпущено 27 баллистических ракет в двух последовательных залпах. В то же время Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о запуске 40 ракет, заявив о задействовании новейших систем, включая ракету Khaybar Shekan, примененную впервые.

В заявлении иранских вооруженных сил уточняется, что целями стали аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве, логистические базы, командные пункты, центр биологических разработок, а также различные уровни командно-штабной инфраструктуры.

🇮🇷🇮🇱 BREAKING via IRGC: Khaybar Shekan Missile Confirmed



We launched the 20th wave of «True Promise 3» operation by firing 40 solid and liquid fuel missiles



In this operation, we used for the first time the third-generation multi-warhead ballistic missile «Khaybar Shekan»

… https://t.co/8IU5Fhx9hA pic.twitter.com/f5rmORPRwz — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) June 22, 2025

Удары также затронули жилые районы в Тель-Авиве, Нес-Ционе и Хайфе.

Израильское министерство здравоохранения сообщило, что в результате атаки пострадали 86 человек. Два человека получили ранения средней степени тяжести, 77 — легкие травмы.

Особое внимание вызвал инцидент в Хайфе, где три человека были ранены после взрыва на городской территории. По предварительной информации, в район упал израильский зенитный перехватчик, сработавший вне зоны поражения и не сопровождавшийся воздушной тревогой.

Multiple sites being searched across Israel by MDA EMTs and Paramedics



Further casualty updates to follow pic.twitter.com/w27P27ozlr — Magen David Adom (@Mdais) June 22, 2025

Командование тыла Израиля подтвердило, что в Хайфе была активирована только система экстренного оповещения по мобильной связи, так как ракеты изначально не были нацелены на этот район.

Израильские силы обороны заявили, что в ходе ответной операции были нанесены удары по десяткам целей на территории Ирана. В частности, уничтожены два истребителя F-5 на авиабазе Дезфул, восемь баллистических пусковых установок — шесть из них были заряжены и готовы к немедленному применению.

Удары также пришлись по объектам хранения и производства вооружений, компонентам взрывчатки и системам противовоздушной обороны, а также по военной инфраструктуре на территории аэропорта Исфахана.

Израильское военное командование заявило, что действия направлены на сдерживание дальнейших атак и разрушение критической инфраструктуры, задействованной в иранской ракетной программе.