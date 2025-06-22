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    16:26, 22 Июнь 2025 | GMT +5

    Какими ракетами Иран нанес массированный удар по Израилю

    В атаке впервые использованы ракеты Khaybar Shekan, Израиль ответил ударами по иранским авиабазам и пусковым установкам, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Иран нанес массированный удар по Израилю с применением новых баллистических ракет
    Фото: IRNA

    После авиаударов США по своей ядерной инфраструктуре, Иран утром в воскресенье, 22 июня, нанес ракетный удар по территории Израиля в рамках «двадцатой волны» операции «Честное обещание 3».

    По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), было выпущено 27 баллистических ракет в двух последовательных залпах. В то же время Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о запуске 40 ракет, заявив о задействовании новейших систем, включая ракету Khaybar Shekan, примененную впервые.

    В заявлении иранских вооруженных сил уточняется, что целями стали аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве, логистические базы, командные пункты, центр биологических разработок, а также различные уровни командно-штабной инфраструктуры.

    Удары также затронули жилые районы в Тель-Авиве, Нес-Ционе и Хайфе.

    Израильское министерство здравоохранения сообщило, что в результате атаки пострадали 86 человек. Два человека получили ранения средней степени тяжести, 77 — легкие травмы.

    Особое внимание вызвал инцидент в Хайфе, где три человека были ранены после взрыва на городской территории. По предварительной информации, в район упал израильский зенитный перехватчик, сработавший вне зоны поражения и не сопровождавшийся воздушной тревогой.

    Командование тыла Израиля подтвердило, что в Хайфе была активирована только система экстренного оповещения по мобильной связи, так как ракеты изначально не были нацелены на этот район.

    Израильские силы обороны заявили, что в ходе ответной операции были нанесены удары по десяткам целей на территории Ирана. В частности, уничтожены два истребителя F-5 на авиабазе Дезфул, восемь баллистических пусковых установок — шесть из них были заряжены и готовы к немедленному применению.

    Удары также пришлись по объектам хранения и производства вооружений, компонентам взрывчатки и системам противовоздушной обороны, а также по военной инфраструктуре на территории аэропорта Исфахана.

    Израильское военное командование заявило, что действия направлены на сдерживание дальнейших атак и разрушение критической инфраструктуры, задействованной в иранской ракетной программе.

    Теги:
    Иран Ситуация на Ближнем Востоке Израиль
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор
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