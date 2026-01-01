Какими были зимние забавы десятки лет назад в Павлодаре

Зимние забавы павлодарцев всегда были разнообразными. Игры в хоккей или просто катания на катке, устанавливали горки в разных микрорайонах города. Стоит отметить, многое из этого ежегодно появляется и сейчас.

Сейчас горки в Павлодаре устанавливают стандартные, и занимаются этим предприниматели. Пользоваться ими можно всем желающим, а бизнесмены зарабатывают на сдаче в аренду тюбингов. Раньше, кстати, использовали обычные картонки, куски линолеума, а некоторые даже капоты автомобилей.

Архивное фото. Автор неизвестен

Между тем, в 70-80-е годы прошлого века деревянные конструкции, покрытие льдом, выглядели довольно причудливо. Сооружали многоуровневые, с навесами, с огромными инсталляциями. Конечно, не обходилось и без тех, что попроще. На так называемом Лермонтовском спуске скатывались прямо к Иртышу.

Благодаря фотографиям можно наблюдать то, как же развлекались горожане несколько десятков лет назад. При этом, ажиотаж возле горок всегда был большой, приходили целыми семьями.

Архивное фото. Автор неизвестен

— Как весело и душевно это было, никогда не забуду новогодние ночи после полуночи на набережной, самодельные маски, огни, ледовые горки, домики. Красота, — вспоминает павлодарка Светлана Каскабасова.

Архивное фото. Автор неизвестен

С катками, конечно, все было гораздо проще. Заливали их в разных микрорайонах города, что делают и сейчас. Корт можно встретить и в обычном дворе многоэтажки. Самый необычный каток можно по праву присвоить «змейке», которую заливали примерно 10 лет назад в Горсаде.

Кататься можно было по всему парку, прямо по пешеходным дорожкам, и езда напоминала настоящее приключение. Периодически каток появляется и на центральной площади, перед зданием акимата области.

Фото: Николай Мохирев

Уже много десятилетий павлодарцы ездят и на лыжную базу. Здесь проходят различные соревнования среди действующих спортсменов, а также школьников. В новогодние праздники и по выходным база становится излюбленным местом массового отдыха горожан.

Отдельно стоит отметить ледовые городки. До начала нулевых делали их на центральной набережной, был период, когда устанавливали и возле Дворца культуры имени Естая. Сейчас вспомнить, как это было, можно только по архивным видео, снятым самими горожанами.

Ледовые городки для многих павлодарцев остались в памяти чем-то волшебным. Изо льда художники творили, делая различных животных, новогодних героев.

Вместе с тем, на горке вполне можно было лишиться, допустим, меховой шапки. При катании в толпе их сбивали.

Сейчас в Павлодаре ледовые городки уже не делают. На их смену пришел зимний городок на пляже у берега Иртыша, который сооружают в основном из дерева, добавляя большое количество иллюминации. Связано это, отчасти, с изменением климата.

Фото: Николай Мохирев

Уже несколько лет подряд посреди зимы в Павлодаре на градуснике может появиться отметка со знаком плюс.

Напомним, в павлодарском краеведческом музее хранится более 500 новогодних игрушек прошлого столетия.