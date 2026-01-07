Какие зимние развлечения доступны кокшетауской детворе

Зима — это не только Новый год и мандарины, но еще любимые развлечения. А это, как правило, всевозможные катания — с горок, на банане, ватрушках, коньках и ледянках. В общем, все, что заставляет выйти на улицу даже в мороз.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

Отличительной чертой новогоднего оформления Кокшетау в текущем году стало наличие сразу несколько праздничных локаций с елками, катками и горками в различных частях областного центра.

К примеру, неожиданностью оказались для горожан елка и каток возле ДК «Кокшетау».

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

По традиции, елка, каток и несколько световых праздничных фигур появились на центральной площади Абылайхана, где ежегодно и размещалась главная елка города.

Однако в текущем году основной локацией стала набережная — «Жаңа жағалау», на которую и перенесли главную новогоднюю красавицу.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

Здесь же можно увидеть несколько ледяных скульптур — Деда Мороза и Снегурочки, а также Лошади — символа Нового года.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

Не первый год при изготовлении фигур мастера добавляют в лед монеты.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

Среди горожан бытует поверье, что такие скульптуры могут исполнить желание того, кто к ним прикоснется.

Рядом расположились излюбленный детворой лабиринт изо льда и ледяные сани.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

Здесь же, на льду озера Копа разместили огромную горку и огородили каток. Прокат коньков обойдется в 1000 тг за час, ватрушек — 1000 тг за полчаса.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

1500 тг вы отдадите за двойной тюбинг.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

— Пришли сегодня покататься с дочкой на горке. Считаю, что стоимость тюбинга не такая большая, но вот одна проблема — туалет на набережной закрыт до сих пор, поэтому сложно долго находиться здесь с ребенком, — поделилась жительница Кокшетау Елена.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

Самой богатой на развлечения локацией стала заводь речки Кылшакты возле Дома Дружбы. Правда, практически все здесь платное. Покататься с огромной горки со взятым напрокат тюбингом обойдется в 1000 тг за час и 2000 тг — без ограничений по времени.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

Если же вы придете со своей ватрушкой, то заплатите лишь 500 тг за катание без ограничений.

Рядом можно прокатиться на символе Нового года — живой лошадке. Стоит один круг такой конной прогулки также 1000 тг.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

Детвора и взрослые могут освоить и квадроциклы. Их прокат, правда, не из дешевых удовольствий — 5 тысяч тенге за 10-15 минут, либо один круг за 1000 тг.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

Можно прокатиться и на банане — за 1500 тг взрослым и за 1000 тг детям. Детские снегокаты обойдутся в 2000 тг за 10 минут. Любители экстрима могут также пострелять из лука — 10 выстрелов стоит 1000 тг.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

Впрочем, рядом разместился хоккейный корт, который уже оккупировала местная детвора и куда можно попасть совершенно бесплатно.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

Как уточнили в акимате города Кокшетау, все оформление новогодних локаций проведено в соответствии с утвержденным дизайн-кодом областного центра, обеспечивая единый визуальный стиль праздничных площадок.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

Напомним, ранее сообщалось, что на подготовку и проведение Нового года в Кокшетау потратят 55,4 млн тенге.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform