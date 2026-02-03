РУ
телерадиокомплекс президента РК
    13:06, 03 Февраль 2026 | GMT +5

    Какие участки платных трасс в Казахстане временно стали бесплатными: список

    На дефектных отрезках платных автодорог в Казахстане временно приостановили взимание платы, передает агентство Kazinform со ссылкой на КазАвтоЖол.

    платные дороги
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    По итогам совместных выездных обследований комиссией с участием представителей Национального оператора, РГП «Национальный центр качества дорожных активов» и ТОО «КАЖ-Сервис» на ряде платных участков автомобильных дорог республиканского значения выявлены дефекты, влияющие на безопасность и бесперебойность дорожного движения.

    В связи с этим Министерством транспорта через уполномоченный орган — Комитет автомобильных дорог — согласовано временное приостановление взимания платы на отдельных отрезках платных участков, где зафиксированы указанные дефекты.

    Общая площадь дефектных отрезков на 14 платных участках, по которым применяется данная мера, составляет порядка 1 100 000 м². Решение направлено на приведение дорожного полотна в соответствие с действующими нормативными требованиями и стандартами, а также на обеспечение надежности, безопасности и комфортных условий для пользователей дорог.

    Таким образом, плата за проезд по дефектным отрезкам взиматься не будет.

    Временное приостановление взимания платы действует с 29 января 2026 года и продлится до полного устранения дефектов, влияющих на безопасность и бесперебойность движения. При этом работы по устранению выявленных дефектов будут начаты в текущем году (в 2026 году) в рамках дорожно-строительного сезона и выполнятся по мере технологической готовности и наступления благоприятных погодных условий.

    — Дополнительно отмечаем, что состояние платных автодорог будет на постоянной основе мониториться: обследования и контроль будут проводиться регулярно для своевременного выявления и устранения дефектов, — говорится в сообщении КазАвтоЖол.

    Перечень платных участков, по которым изменены размеры ставки платы в связи с наличием дефектных отрезков:

    1. Кокшетау — Петропавловск
    2. Павлодар — Семей — Калбатау
    3. Павлодар — Омск
    4. Астана — Темиртау
    5. Алматы — Конаев
    6. Конаев — Талдыкорган
    7. Шымкент — Кызылорда
    8. Уральск — Самара
    9. Уральск — Саратов
    10.  Астана — Павлодар
    11. Кызылорда — Аральск
    12. Актобе — Оренбург
    13. Костанай — Троицк
    14. Тараз — Кайнар.

    Ранее сообщалось, что дорога Алматы — Конаев стала бесплатной для жителей Алатау.

    Динара Жусупбекова
