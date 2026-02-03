Какие участки платных трасс в Казахстане временно стали бесплатными: список
На дефектных отрезках платных автодорог в Казахстане временно приостановили взимание платы, передает агентство Kazinform со ссылкой на КазАвтоЖол.
По итогам совместных выездных обследований комиссией с участием представителей Национального оператора, РГП «Национальный центр качества дорожных активов» и ТОО «КАЖ-Сервис» на ряде платных участков автомобильных дорог республиканского значения выявлены дефекты, влияющие на безопасность и бесперебойность дорожного движения.
В связи с этим Министерством транспорта через уполномоченный орган — Комитет автомобильных дорог — согласовано временное приостановление взимания платы на отдельных отрезках платных участков, где зафиксированы указанные дефекты.
Общая площадь дефектных отрезков на 14 платных участках, по которым применяется данная мера, составляет порядка 1 100 000 м². Решение направлено на приведение дорожного полотна в соответствие с действующими нормативными требованиями и стандартами, а также на обеспечение надежности, безопасности и комфортных условий для пользователей дорог.
Таким образом, плата за проезд по дефектным отрезкам взиматься не будет.
Временное приостановление взимания платы действует с 29 января 2026 года и продлится до полного устранения дефектов, влияющих на безопасность и бесперебойность движения. При этом работы по устранению выявленных дефектов будут начаты в текущем году (в 2026 году) в рамках дорожно-строительного сезона и выполнятся по мере технологической готовности и наступления благоприятных погодных условий.
— Дополнительно отмечаем, что состояние платных автодорог будет на постоянной основе мониториться: обследования и контроль будут проводиться регулярно для своевременного выявления и устранения дефектов, — говорится в сообщении КазАвтоЖол.
Перечень платных участков, по которым изменены размеры ставки платы в связи с наличием дефектных отрезков:
- Кокшетау — Петропавловск
- Павлодар — Семей — Калбатау
- Павлодар — Омск
- Астана — Темиртау
- Алматы — Конаев
- Конаев — Талдыкорган
- Шымкент — Кызылорда
- Уральск — Самара
- Уральск — Саратов
- Астана — Павлодар
- Кызылорда — Аральск
- Актобе — Оренбург
- Костанай — Троицк
- Тараз — Кайнар.
Ранее сообщалось, что дорога Алматы — Конаев стала бесплатной для жителей Алатау.