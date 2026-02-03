Какие участки платных трасс в Казахстане временно стали бесплатными: список

По итогам совместных выездных обследований комиссией с участием представителей Национального оператора, РГП «Национальный центр качества дорожных активов» и ТОО «КАЖ-Сервис» на ряде платных участков автомобильных дорог республиканского значения выявлены дефекты, влияющие на безопасность и бесперебойность дорожного движения.

В связи с этим Министерством транспорта через уполномоченный орган — Комитет автомобильных дорог — согласовано временное приостановление взимания платы на отдельных отрезках платных участков, где зафиксированы указанные дефекты.

Общая площадь дефектных отрезков на 14 платных участках, по которым применяется данная мера, составляет порядка 1 100 000 м². Решение направлено на приведение дорожного полотна в соответствие с действующими нормативными требованиями и стандартами, а также на обеспечение надежности, безопасности и комфортных условий для пользователей дорог.

Таким образом, плата за проезд по дефектным отрезкам взиматься не будет.

Временное приостановление взимания платы действует с 29 января 2026 года и продлится до полного устранения дефектов, влияющих на безопасность и бесперебойность движения. При этом работы по устранению выявленных дефектов будут начаты в текущем году (в 2026 году) в рамках дорожно-строительного сезона и выполнятся по мере технологической готовности и наступления благоприятных погодных условий.

— Дополнительно отмечаем, что состояние платных автодорог будет на постоянной основе мониториться: обследования и контроль будут проводиться регулярно для своевременного выявления и устранения дефектов, — говорится в сообщении КазАвтоЖол.

Перечень платных участков, по которым изменены размеры ставки платы в связи с наличием дефектных отрезков:

Кокшетау — Петропавловск Павлодар — Семей — Калбатау Павлодар — Омск Астана — Темиртау Алматы — Конаев Конаев — Талдыкорган Шымкент — Кызылорда Уральск — Самара Уральск — Саратов Астана — Павлодар Кызылорда — Аральск Актобе — Оренбург Костанай — Троицк Тараз — Кайнар.

Ранее сообщалось, что дорога Алматы — Конаев стала бесплатной для жителей Алатау.