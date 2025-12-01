Какие трассы закрыты в Казахстане в ночь с 15 на 16 декабря

По данным национальной компании, на республиканских автодорогах Акмолинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Актюбинской, Жамбылской, Костанайской, Мангистауской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Алматинской областей, а также в областях Абай, Жетысу и Улытау местами ожидаются сильные снегопады, метели и бураны. Вместе с тем, введены ограничения на движение на нескольких участках трасс:

Костанайская область

С 12:30 закрыто движения для всех видов транспорта на трассе «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай — граница РФ», км. 683-729 (участок Сарыколь — граница Северо-Казахстанской области);

С 17:00 ограничено движение для грузовых и общественных видов автотранспорта на автодороге «Костанай — Аулиеколь — Сурган» км. 8-218 (участок город Тобыл — село Октябрьское).

Северо-Казахстанская область

С 12:30 на участке автодороги «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай — граница РФ», км. 729-768 (участок граница Костанайской области — село Токсан би);

С 20:30 на трассе «Жезказган — Аркалык — Петропавловск», км. 595-671 (участок граница Акмолинской область — село Токсан Би).

Акмолинская области

С 18:00 введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Астана — Кокшетау — Петропавлск», км 18-232 (участок город Астана — город Щучинск);

С 20:30 «Жезказган — Аркалык — Петропавловск», км. 445-595, (участок город Державинск — граница СКО).

Павлодарская область

С 19:00 для всех видов транспорта ограничено движение по всем направлениям.

Карагандинская область

С 19:00 для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Кызылорда — Жезказган — Караганды — Шидерты», км. 1067-1135 (от поселка Молодежный до границы Павлодарской области).

Область Абай

С 19:00 для всех видом транспорта участке автодороги «граница КНР — Майкапчагай — с обходом Зайсан — Калбатау — Семей — Павлодар — граница РФ (пропускной пункт Урлютюбе)», км. 587-733 (от границы Павлодарской области до города Семей).

Ориентировочное время открытия дороги — 16 декабря 2025 года в 08:00 часов.

Актюбинская область

С 22:00 для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Актобе — граница РФ», км 39-136 (участок поселок Ш. Калдаякова — пограничный пункт Алимбет).

Напомним, сегодня из-за непогоды были задержаны два авиарейса в Астане.

Ранее в столице и 17 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение на 16 декабря.