Гололед, туман и метели ожидаются в Астане и 17 регионах

На западе, юге и востоке Атырауской области ожидается туман.

Ночью и утром на юге и в горных районах Алматинской области прогнозируется гололед, на севере, юге и в горах — туман. Ветер северо-западный, на севере и юге области порывы 15–20 м/с. В Конаеве ночью и утром — туман, гололед, днем северо-западный ветер с порывами 15–20 м/с.

В Алматы ночью и утром ожидаются туман и гололед.

В Туркестанской области ночью на юге и в горах, днем в горных районах ожидается снег. Прогнозируются низовая метель и гололед, туман на юге, западе и в горных районах. Ветер северо-восточный на севере и в горах области 15–20 м/с. В Туркестане временами туман.

В Шымкенте в конце дня ожидаются гололед и временами туман.

В области Жетысу в горных районах ожидаются снег и низовая метель. Ночью и утром на севере, в центре и в горах прогнозируются туман и гололед. Ветер северо-западный, на востоке и в горах порывы 15–20 м/с. В Талдыкоргане ночью и утром ожидается туман.

На севере, востоке и в центре области Улытау прогнозируются снег и метель. Ветер юго-западный, порывы 15–20 м/с. В Жезказгане ночью и утром ожидаются снег и низовая метель, ветер юго-западный с порывами 15–20 м/с.

На севере, юге и в центре Кызылординской области ожидаются небольшие осадки, преимущественно снег, и гололед. Ночью на севере — метель. Ветер юго-западный и западный, ночью на севере порывы 15–20 м/с. В Кызылорде ночью ожидается гололед.

На западе, севере и востоке Карагандинской области прогнозируются снег и метель. Ветер юго-западный с порывами 15–20 м/с, ночью на севере временами до 23 м/с. В Караганде временами снег и метель, ветер юго-западный 15–20 м/с.

На севере и востоке Актюбинской области ожидаются снег и низовая метель. Ветер юго-западный и западный с порывами 15–20 м/с.

В Костанайской области ожидаются снег и метель. Ветер юго-западный и западный 15–20 м/с, на западе, востоке и юге области порывы 23–28 м/с. В Костанае ночью и утром — снег и низовая метель, ветер 15–20 м/с.

Ночью на юге области Абай ожидаются снег и низовая метель, днем на западе, севере и востоке — снег и низовая метель. На юге прогнозируется туман. Ветер южный и юго-западный, днем порывы до 25 м/с. В Семее утром и днем ожидается южный, юго-западный ветер с порывами 15–18 м/с.

Ночью на севере, востоке и юге Восточно-Казахстанской области, а днем на западе, севере и востоке ожидаются снег и низовая метель. На юге прогнозируется туман. Ветер юго-восточный и южный с порывами 15–20 м/с, днем до 23 м/с.

В Павлодарской области ночью на западе и севере ожидаются снег и низовая метель, днем — снег и метель. Ветер юго-западный, порывы 15–20 м/с. В Павлодаре днем ожидаются снег и низовая метель, ветер 15–20 м/с.

На западе, северо-востоке и в центре Мангистауской области ожидаются туман и гололед. В Актау ночью прогнозируются туман и гололед.

На востоке и северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидаются снег и низовая метель. Ветер северо-западный и западный, ночью порывы 15–20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидаются снег и метель. Ветер юго-западный и западный 15–20 м/с, на западе, севере и юге области порывы 23–28 м/с. В Петропавловске — снег и метель, ночью порывы ветра до 25 м/с.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются снег и низовая метель, временами туман и гололед. Ветер юго-западный, в горах порывы 15–20 м/с. В Таразе временами ожидаются туман и гололед.

В Акмолинской области прогнозируются снег и метель, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 15–20 м/с, на западе, севере и востоке области порывы 23–28 м/с. В Кокшетау будет снег, метель, на дорогах гололедица, ветер 15–20 м/с.

В Астане 16 декабря ожидаются снег, метель и гололедица на дорогах. Ветер юго-западный 15–20 м/с, порывы до 25 м/с.