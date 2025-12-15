РУ
    14:52, 15 Декабрь 2025 | GMT +5

    Два рейса были задержаны из-за непогоды в Астане

    Изменения в расписании аэропорта Астаны затронули два рейса из-за погодных условий, передает агентство Kazinform.

    аэропорт Астана
    Фото: пресс-служба аэропорта Астаны

    — В период с 13:30 до 14:10 в районе аэропорта прошел циклон, сопровождавшийся резким ухудшением погодных условий и снижением видимости до порядка 200 метров. В указанный промежуток времени изменения в расписании затронули два рейса. В настоящее время погодная ситуация стабилизируется, службы аэропорта продолжают работу в штатном режиме, — сообщает пресс-служба аэропорта Астаны.

    Пассажиры могут уточнять актуальный статус рейсов у авиакомпаний либо на онлайн-табло аэропорта: nn-airport.kz.

    В столичном аэропорту также сообщили по текущей ситуации:

    • по рейсу Москва — Астана экипажем было принято решение о уходе на запасной аэродром в Омске;
    • рейс Астана — Алматы ожидал улучшения погодных условий.

    — Все решения принимаются исключительно в целях обеспечения безопасности полетов. Ситуация находится на постоянном контроле, — добавили в аэропорту Астаны.

    Ранее мы писали о том, какие дороги закрыты в Казахстане из-за погодных условий.

