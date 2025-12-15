Какие дороги закрыты к этому часу в Казахстане
В нескольких регионах страны с 11:30, 12:00 и 12:30 введено ограничение движения для всех видов автотранспорта, передает агентство Kazinform со ссылкой на нацкомпанию «КазАвтоЖол».
В связи ухудшением погодных условий закрыты автодороги республиканского значения:
Область Абай:
- на участке автодороги «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ» км 615-683 (от границы области Жетісу до села Таскескен).
- в 14:00 — на участке автодороги «Усть-Каменогорск — Семей» км 103-198 (граница ВКО — г. Семей).
Область Жетысу:
на участке автодороги «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ» км. 561-615 (г.Ушарал — гр. области Абай).
Карагандинская область:
- на участке автодороги «Астана — Кабанбай батыра — Нура — Темиртау», км. 51-101 (уч. от гр. Акмолинской обл. — до п.Нура)
- на участке автодороги «Кызылорда — Жезказган — Караганда — Шидерты» км. 788-906 (уч. гр.Улытауской обл. — с. Топар).
- «Астана–Караганда–Алматы» (248–592 км, с. Атамекен–г. Балхаш);
Кроме того, остаются закрытыми с 14 декабря:
- участок автодороги «Астана–Караганда (с обходом)–Алматы» (92–164 км, г. Осакаровка–Караганда);
- участок автодороги «Калкаман–Баянаул–Умуткер–Ботакара» (231–324 км);
- участок автодороги «Кызылорда–Жезказган–Караганда–Шидерты» (788–946 км, 967–1135 км).
Область Улытау:
на участке автодороги «Кызылорда — Жезказган — Караганда — Шидерты» км. 756-788, (с населенного пункта Жанаарка до границы Карагандинской области).
Акмолинская область:
- на участке автодороги «Астана — Кабанбай батыра — Нура — Темиртау», км. 35-51 (уч. п. Кабанбай батыр- гр. Карагандинской обл.).
- на участке автодороги «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай (в обход) — граница РФ (п/п Кайрак)» км.16-256 (уч. г. Астана — г. Атбасар);
- на участке автодороги «Жезказган — Петропавловск» км. 377-445 (от границы Костанайской области до города Державинск).
Костанайская область:
на участке автодороги «Жезказган — Аркалык — Петропавловск» км 340-377, (с города Аркалык до границы Акмолинской области).
Восточно-Казахстанская область, с 14:00:
- на участке автодороги «Усть-Каменогорск — Риддер — граница РФ» км. 15-105 (участок п.Белоусовка — г. Риддер);
- на участке автодороги «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ» км. 1104-1191 (участок с. Глубокое — г. Шемонаиха);
- на участке автодороги «Усть-Каменогорск — Семей» км 10-103 (участок с. Герасимовка — до гр. области Абай);
- на участке автодороги «Усть-Каменогорск — Алтай — Улкен Нарын — Катон-Карагай — Рахмановские ключи» км. 6-166, уч. (с.Ушановское –г.Алтай).
Ориентировочное время открытия дорог — 15 декабря 2025 года в 20:00.
Позвонив в колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток.