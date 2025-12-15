РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:30, 15 Декабрь 2025 | GMT +5

    Какие дороги закрыты к этому часу в Казахстане

    В нескольких регионах страны с 11:30, 12:00 и 12:30 введено ограничение движения для всех видов автотранспорта, передает агентство Kazinform со ссылкой на нацкомпанию «КазАвтоЖол».

    закрытие дорог
    Фото: пресс-служба Министерства транспорта РК

    В связи ухудшением погодных условий закрыты автодороги республиканского значения:

    Область Абай:

    • на участке автодороги «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ» км 615-683 (от границы области Жетісу до села Таскескен).
    • в 14:00 — на участке автодороги «Усть-Каменогорск — Семей» км 103-198 (граница ВКО — г. Семей).

    Область Жетысу:

    на участке автодороги «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ» км. 561-615 (г.Ушарал — гр. области Абай).

    Карагандинская область:

    • на участке автодороги «Астана — Кабанбай батыра — Нура — Темиртау», км. 51-101 (уч. от гр. Акмолинской обл. — до п.Нура)
    • на участке автодороги «Кызылорда — Жезказган — Караганда — Шидерты» км. 788-906 (уч. гр.Улытауской обл. — с. Топар).
    • «Астана–Караганда–Алматы» (248–592 км, с. Атамекен–г. Балхаш);

    Кроме того, остаются закрытыми с 14 декабря:

    • участок автодороги «Астана–Караганда (с обходом)–Алматы» (92–164 км, г. Осакаровка–Караганда);
    • участок автодороги «Калкаман–Баянаул–Умуткер–Ботакара» (231–324 км);
    • участок автодороги «Кызылорда–Жезказган–Караганда–Шидерты» (788–946 км, 967–1135 км).

    Область Улытау:

    на участке автодороги «Кызылорда — Жезказган — Караганда — Шидерты» км. 756-788, (с населенного пункта Жанаарка до границы Карагандинской области). 

    Акмолинская область:

    • на участке автодороги «Астана — Кабанбай батыра — Нура — Темиртау», км. 35-51 (уч. п. Кабанбай батыр- гр. Карагандинской обл.).
    • на участке автодороги «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай (в обход) — граница РФ (п/п Кайрак)» км.16-256 (уч. г. Астана — г. Атбасар);
    • на участке автодороги «Жезказган — Петропавловск» км. 377-445 (от границы Костанайской области до города Державинск).

    Костанайская область:

    на участке автодороги «Жезказган — Аркалык — Петропавловск» км 340-377, (с города Аркалык до границы Акмолинской области).

    Восточно-Казахстанская область, с 14:00: 

    • на участке автодороги «Усть-Каменогорск — Риддер — граница РФ» км. 15-105 (участок п.Белоусовка — г. Риддер);
    • на участке автодороги «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ» км. 1104-1191 (участок с. Глубокое — г. Шемонаиха); 
    • на участке автодороги «Усть-Каменогорск — Семей» км 10-103 (участок с. Герасимовка — до гр. области Абай);
    • на участке автодороги «Усть-Каменогорск — Алтай — Улкен Нарын — Катон-Карагай — Рахмановские ключи» км. 6-166, уч. (с.Ушановское –г.Алтай).

      Ориентировочное время открытия дорог — 15 декабря 2025 года в 20:00.

      Позвонив в колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток.
    Теги:
    Метель КазАвтоЖол Дожди Снег Гололед Непогода Закрытие дорог
    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Сейчас читают