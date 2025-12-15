Какие дороги закрыты к этому часу в Казахстане

В связи ухудшением погодных условий закрыты автодороги республиканского значения:

Область Абай:

на участке автодороги «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ» км 615-683 (от границы области Жетісу до села Таскескен).

в 14:00 — на участке автодороги «Усть-Каменогорск — Семей» км 103-198 (граница ВКО — г. Семей).

Область Жетысу:

на участке автодороги «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ» км. 561-615 (г.Ушарал — гр. области Абай).



Карагандинская область:

на участке автодороги «Астана — Кабанбай батыра — Нура — Темиртау», км. 51-101 (уч. от гр. Акмолинской обл. — до п.Нура)

на участке автодороги «Кызылорда — Жезказган — Караганда — Шидерты» км. 788-906 (уч. гр.Улытауской обл. — с. Топар).

«Астана–Караганда–Алматы» (248–592 км, с. Атамекен–г. Балхаш);

Кроме того, остаются закрытыми с 14 декабря:

участок автодороги «Астана–Караганда (с обходом)–Алматы» (92–164 км, г. Осакаровка–Караганда);

участок автодороги «Калкаман–Баянаул–Умуткер–Ботакара» (231–324 км);

участок автодороги «Кызылорда–Жезказган–Караганда–Шидерты» (788–946 км, 967–1135 км).

Область Улытау:

на участке автодороги «Кызылорда — Жезказган — Караганда — Шидерты» км. 756-788, (с населенного пункта Жанаарка до границы Карагандинской области).



Акмолинская область:

на участке автодороги «Астана — Кабанбай батыра — Нура — Темиртау», км. 35-51 (уч. п. Кабанбай батыр- гр. Карагандинской обл.).

на участке автодороги «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай (в обход) — граница РФ (п/п Кайрак)» км.16-256 (уч. г. Астана — г. Атбасар);

на участке автодороги «Жезказган — Петропавловск» км. 377-445 (от границы Костанайской области до города Державинск).

Костанайская область:



на участке автодороги «Жезказган — Аркалык — Петропавловск» км 340-377, (с города Аркалык до границы Акмолинской области).

Восточно-Казахстанская область, с 14:00:

