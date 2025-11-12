Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 12 ноября

По данным «КазАвтоЖол», в 8:00 12 ноября 2025 года было открыто движение для всех видов автотранспорта:

Акмолинская область:

— на участке автодороги Астана — Караганда — Алматы, км 30–92 (ПВП Жибек Жолы — граница Карагандинской области);

Карагандинская область:

— на участке автодороги Астана — Караганда — Алматы, км 92–164 (граница Акмолинской области — ПВП Темиртау).

Вместе с тем, действует ограничение скоростного режима в Акмолинской области:

— 12 ноябрь 2025 года в 08.00 на участке автодороги республиканского значения KAZ 01 Астана — Караганды — Алматы, км 30-92 (поселок Жибек-Жолы — станция Анар) введено изменение скоростного режима с 60 км/ час на 80 км/час для всех видов автотранспорта;

— 7 ноября в 18.00 введено ограничение скоростного режима для всех видов автотранспорта с 110км/ч — до 80 км/ч, на автодороге Астана — Кокшетау — Петропавловск — граница РФ, км 19-231, участок город Астана — город Щучинск.

Кроме того, в связи с ухудшением погодных условий действует ограничение движения на трассе в Восточно-Казахстанской области. С 5 ноября в целях обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с тяжелыми горными условиями на Осиновском перевале, введено ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом на автодороге Усть-Каменогорск — Алтай — Катон-Карагай — Рахмановские ключи, км 46-66, участок село Северное — город Серебрянск. До окончания текущего зимнего периода.

Погодные условия на дорогах

12 ноября 2025 года в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Павлодарской областях, а также в областях Абай и Жетысу местами ожидаются осадки в виде дождя со снегом и снега.

В связи с этим водителей просят соблюдать скоростной режим и правила безопасности, а также учитывать ухудшение погодных условий на дорогах.

Ранее сообщалось о завершении работ по установке наружного освещения на участке автодороги республиканского значения А-27 Актобе — Атырау — граница РФ (на Астрахань).