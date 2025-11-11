Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 11 ноября

По данным «КазАвтоЖол», в 08:00 11 ноября 2025 года были сняты временные ограничения, действовавшие ночью из-за ухудшения погодных условий в Кызылординской области на участке автодороги республиканского значения «Граница РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-граница КНР» км. 1699-1912, участок село Жалагаш-село Байгекум. введено ограничение движения для общественного транспорта.

Вместе с тем, в связи с ухудшением погодных условий действует ограничение движения на трассе в Восточно-Казахстанской области. С 5 ноября в целях обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с тяжелыми горными условиями на Осиновском перевале, введено ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом на автодороге «Усть-Каменогорск-Алтай-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км. 46-66, участок село Северное-город Серебрянск. До окончания текущего зимнего периода.

Также в некоторых трассах в связи с ухудшением погодных условий действует ограничение скоростного режима.

Карагандинская область:

— с 8 ноября 2025 года на участке автомобильной дороги республиканского значения «KAZ01 Астана — Караганда — Алматы» с 92 по 164 км (от станции Анар до города Темиртау) введено ограничение скоростного режима для всех видов транспорта — с 110 до 60 км/ч.

Акмолинская область:

— с 8 ноября 2025 года на участке автодороги республиканского значения «KAZ 01 «Астана-Караганды-Алматы», км 30-92 (поселок Жибек — Жолы- станция Анар) введено изменение скоростного режима с 110км/ час на 60 км/час для всех видов автотранспорта;

— с 7 ноября на автодороге «Астана-Кокшетау-Петропавловск-граница РФ» км. 19-231, участок город Астана-город Щучинск введено ограничение скоростного режима для всех видов автотранспорта с 110км/ч — до 80 км/ч.

Погодные условия на дорогах

11 ноября 2025 года в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской и Павлодарской областях, а также в области Улытау местами ожидаются осадки в виде дождя со снегом и снега.

В связи с этим водителей просят соблюдать скоростной режим и правила безопасности, а также учитывать ухудшение погодных условий на дорогах.

Ранее сообщалось о завершении работ по установке наружного освещения на участке автодороги республиканского значения А-27 «Актобе — Атырау — граница РФ (на Астрахань)».

Напомним, по данным «Казгидромет», сегодня в 15 регионах Казахстана и Астане ожидается штормовая погода.



