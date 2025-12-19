Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 19 декабря

Утром стало известно об открытии движения для легковых автомобилей на участке автодороги республиканского значения в Актюбинской области:

«Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» (км 776–1240, участок от АЗС «Экойл» до границы Кызылординской области);

на участке автодороги «Костанай – Рудный – Денисовка – Комсомольское – Карабутак» км. 0-234 (уч. п.Карабутак – граница Костанайской области).

Также и в Костанайской области:

на участке автодороги «Костанай – Рудный – Денисовка – Комсомольское – Карабутак» км. 234-835 (уч. граница Актюбинской области – п. Денисовка).

Ограничение движения

В связи с ухудшением погодных условий 19 декабря введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения: «Доссор — Кульсары — Бейнеу — Сайутес — Шетпе — Жетыбай — Актау» (км 332–632, от населенного пункта Бейнеу до населенного пункта Шетпе).

Ориентировочное время открытия дороги — 19 декабря в 12:00.

В Жамбылской области дорожные службы продолжают работы по зимнему содержанию автодорог: очищают проезжую часть от снега и обрабатывают ее противогололедными материалами.

Ранее РГП «Казгидромет» представил прогноз синоптической ситуации и опасных погодных явлений по территории Казахстана на 19 декабря.