    Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 19 декабря

    В национальной компании «КазАвтоЖол» сообщили о текущей ситуации на автомобильных дорогах страны, передает агентство Kazinform.

    р
    Фото: pixabay

    Утром стало известно об открытии движения для легковых автомобилей на участке автодороги республиканского значения в Актюбинской области: 

    • «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» (км 776–1240, участок от АЗС «Экойл» до границы Кызылординской области);
    • на участке автодороги «Костанай – Рудный – Денисовка – Комсомольское – Карабутак» км. 0-234 (уч. п.Карабутак – граница Костанайской области).

    Также и в Костанайской области:

    • на участке автодороги «Костанай – Рудный – Денисовка – Комсомольское – Карабутак» км. 234-835 (уч. граница Актюбинской области – п. Денисовка).

    Ограничение движения

    В связи с ухудшением погодных условий 19 декабря введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения: «Доссор — Кульсары — Бейнеу — Сайутес — Шетпе — Жетыбай — Актау» (км 332–632, от населенного пункта Бейнеу до населенного пункта Шетпе).

    Ориентировочное время открытия дороги — 19 декабря в 12:00.

    В Жамбылской области дорожные службы продолжают работы по зимнему содержанию автодорог: очищают проезжую часть от снега и обрабатывают ее противогололедными материалами.

    Ранее РГП «Казгидромет» представил прогноз синоптической ситуации и опасных погодных явлений по территории Казахстана на 19 декабря. 

