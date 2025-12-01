Снег, туман и гололед ожидаются в Казахстане

Погоду на большей части Казахстана будет определять северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные системы — ожидаются снег с метелью, на западе страны осадки в виде дождя и снега.

По республике прогнозируются туманы, гололед, усиление ветра.

Напомним, штормовое предупреждение объявили почти во всех областях Казахстана.