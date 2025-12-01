РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    02:33, 19 Декабрь 2025 | GMT +5

    Снег, туман и гололед ожидаются в Казахстане

    Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 19 декабря распространило РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

    погода, снег, қар, ауа райы
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Погоду на большей части Казахстана будет определять северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные системы — ожидаются снег с метелью, на западе страны осадки в виде дождя и снега.

    По республике прогнозируются туманы, гололед, усиление ветра.

    Напомним, штормовое предупреждение объявили почти во всех областях Казахстана. 

    Диана Калманбаева
