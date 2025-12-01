Штормовое предупреждение объявили почти во всех областях Казахстана

Согласно прогнозу синоптиков, в Астане днем ожидаются снег, низовая метель, на дорогах — гололедица. Ветер юго-западный, днем с порывами до 15-20 м/с.

В горных районах Туркестанской области ожидается гололед. На западе, юге, в горных районах области туман. В Шымкенте и Туркестане временами ожидается туман.

На севере, юге Костанайской области ожидается туман.

Ночью на севере, западе, днем на севере, востоке области Улытау ожидаются небольшой снег, низовая метель.

Утром и днем на западе, севере Карагандинской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. Ветер юго-западный днем на западе, севере области 15-18 м/с.

На западе, севере, востоке Атырауской области ожидается гололед. На юге, востоке области туман.

Ночью на севере, западе, юге Костанайской области ожидаются снег, метель, днем — снег, метель, гололед. Ветер юго-западный на севере, востоке, юге области с порывами до 15-20 м/с.

В центре Кызылординской области ожидается туман.

В Актюбинской области ожидается гололед. На севере, западе области ожидается туман.

Ночью на юге, в горных районах, днем в горных районах Жамбылской области ожидаются снег, низовая метель. Временами ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный в горных районах области 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке, юге области Абай ожидается снег. На севере, в центре области ожидается низовая метель. На юге, востоке области ожидается туман. Ветер юго-восточный, южный на севере, в центре области 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с.

Ночью в Восточно-Казахстанской области ожидается снег, днем на севере, востоке области небольшой снег. Днем на севере, востоке области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный днем на севере, востоке области с порывами до 15-20 м/с.

На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидается гололед. На западе, в центре области ожидается туман.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе, юге, севере области — туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидаются снег, метель, днем снег, метель. На западе области ожидаются туман, днем гололед. Ветер юго-западный ночью на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, юге области порывы 25 м/с.

Днем на западе, севере Павлодарской области ожидаются снег, метель. Ветер юго-западный на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области ожидаются ночью на западе, севере, юге области небольшой снег, низовая метель, днем - снег, метель, гололед. Ветер юго-западный ночью на западе, севере области порывы до 15-20 м/с, днем порывы до 15-20 м/с, на западе, севере, востоке области временами 25 м/с.

На юге, в горных районах Алматинской области ожидаются гололед, туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, на юге, в горных районах области порывы 18 м/с. В Алматы временами ожидаются гололед, туман.