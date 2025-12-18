Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 18 декабря
В национальной компании «КазАвтоЖол» рассказали о ситуации на автомобильных дорогах страны, передает агентство Kazinform.
Открытые дороги
По состоянию на 08:00 18 декабря открыто движение для всех видов автотранспорта на следующих участках автодорог республиканского значения:
Актюбинская область:
- «Актобе — Уральск — граница РФ» (км 526–702, участок от границы Западно-Казахстанской области до поселка Маржанбулак);
- «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» (км 22–99, участок от АЗС ECO Oil до пункта пропуска «Жайсан»);
- автодорога KAZ-06 «Граница РФ (п/п Жайсан) — Актобе — Кызылорда — Алматы — граница КНР (п/п Нур Жолы)» (км 965–1240, от поселка Карабутак до границы Кызылординской области).
Западно-Казахстанская область:
- «Актобе — Уральск — граница РФ» (км 273–526, участок от поселка Барбастау до границы с Актюбинской областью);
- «Атырау — Уральск — граница РФ» (км 189–492, участок от границы Атырауской области до города Уральск).
Атырауская область:
«Атырау — Уральск — граница РФ» (км 178–189, участок от поселка Индер до границы с Западно-Казахстанской областью).
Кызылординская область:
«Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» (км 1240–1362, участок от границы Актюбинской области до города Аральск).
Закрытые дороги
В связи с ухудшением погодных условий 18 декабря с 01:00 введены ограничения для грузового и общественного транспорта на следующих участках:
Актюбинская область:
- «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» (км 776–1240, от АЗС ECO Oil до границы Кызылординской области);
- «Актобе — Кандыагаш — Доссор — Атырау — граница РФ» (км 104–337, участок от города Кандыагаш до границы Атырауской области).
Кызылординская область:
«Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» (км 1240–1362, участок от границы Актюбинской области до города Аральск).
Атырауская область:
«Актобе — Кандыагаш — Доссор — Атырау — граница РФ» (км 337–346, участок от границы Актюбинской области до села Сагиз).
Ориентировочное время открытия ограниченных участков — 18 декабря, 09:00.
В Актюбинской, Жамбылской и Западно-Казахстанской областях дорожные службы проводят работы по зимнему содержанию автодорог: очищают проезжую часть от снега и обрабатывают ее противогололедными материалами.
Отметим, что на 18 декабря в 15 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение.