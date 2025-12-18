РУ
    Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 18 декабря

    В национальной компании «КазАвтоЖол» рассказали о ситуации на автомобильных дорогах страны, передает агентство Kazinform.

    закрыто движение
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ агентство Kazinform

    Открытые дороги

    По состоянию на 08:00 18 декабря открыто движение для всех видов автотранспорта на следующих участках автодорог республиканского значения:

    Актюбинская область:

    • «Актобе — Уральск — граница РФ» (км 526–702, участок от границы Западно-Казахстанской области до поселка Маржанбулак);
    • «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» (км 22–99, участок от АЗС ECO Oil до пункта пропуска «Жайсан»);
    • автодорога KAZ-06 «Граница РФ (п/п Жайсан) — Актобе — Кызылорда — Алматы — граница КНР (п/п Нур Жолы)» (км 965–1240, от поселка Карабутак до границы Кызылординской области).

    Западно-Казахстанская область:

    • «Актобе — Уральск — граница РФ» (км 273–526, участок от поселка Барбастау до границы с Актюбинской областью);
    • «Атырау — Уральск — граница РФ» (км 189–492, участок от границы Атырауской области до города Уральск).

    Атырауская область:

    «Атырау — Уральск — граница РФ» (км 178–189, участок от поселка Индер до границы с Западно-Казахстанской областью).

    Кызылординская область:

    «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» (км 1240–1362, участок от границы Актюбинской области до города Аральск).

    Закрытые дороги

    В связи с ухудшением погодных условий 18 декабря с 01:00 введены ограничения для грузового и общественного транспорта на следующих участках:

    Актюбинская область:

    • «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» (км 776–1240, от АЗС ECO Oil до границы Кызылординской области);
    • «Актобе — Кандыагаш — Доссор — Атырау — граница РФ» (км 104–337, участок от города Кандыагаш до границы Атырауской области).

    Кызылординская область:

    «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» (км 1240–1362, участок от границы Актюбинской области до города Аральск).

    Атырауская область:

    «Актобе — Кандыагаш — Доссор — Атырау — граница РФ» (км 337–346, участок от границы Актюбинской области до села Сагиз).

    Ориентировочное время открытия ограниченных участков — 18 декабря, 09:00.

    В Актюбинской, Жамбылской и Западно-Казахстанской областях дорожные службы проводят работы по зимнему содержанию автодорог: очищают проезжую часть от снега и обрабатывают ее противогололедными материалами.

    Отметим, что на 18 декабря в 15 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение. 

