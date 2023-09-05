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    18:06, 04 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Какие строительные материалы импортирует Казахстан

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Какой объем строительных материалов импортируется в Казахстан извне, сообщили в Министерстве промышленности и строительства РК, передает коррепондент МИА «Казинформ».

    «Импорт продукции строительных материалов за первое полугодие 2023 года составил 556,4 млн долларов США (-8,1% к 6 месяцам 2022 года - 605,6 млн долл. США). В натуральном выражении импорт товаров составил 1 383,9 тысячи тонн (- 27,6% к 6 месяцам 2022 года)», - сообщили в ведомстве, отвечая на запрос корреспондента агентства.

    В ведомстве уточнили, что наибольшую долю в общем объеме импорта строительных материалов за январь-июнь 2023 год заняли следующие товары: керамическая плитка; бумажные обои; плиты, листы и пленка из полимеров этилена; огнеупорные кирпичи; шлаковата, минеральная силикатная вата; портландцемент; керамические кирпичи; цементы огнеупорные, растворы строительные; сантехнические изделия; листы, панели, плитки и аналогичные изделия, не содержащие асбест и др.

    Ранее сообщалось, что объем рынка стройматериалов превысил более $1,5 млрд в Казахстане.


    Теги:
    Правительство РК Экономика Строительство
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