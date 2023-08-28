Объем рынка стройматериалов превысил более $1,5 млрд в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Каков объем рынка стройматериалов в текущем году, сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Объем рынка строительных материалов за январь-июнь 2023 года составил 1 660,3 млн долл. США (750,2 млрд тенге)», - сообщили в ведомстве, отвечая на запрос корреспондента агентства.

В ведомстве уточнили, что за 7 месяцев 2023 года увеличение объемов производства в натуральном выражении отмечается по следующим позициям: изделия огнеупорные (+14,1%); кирпичи керамические неогнеупорные (+38,1%); кирпичи силикатные и шлаковые (+1,3%); гипсокартон (+0,3%); растворы строительные (+13,7%).

Снижение объемов выпуска товаров показали следующие товары: кирпичи керамические облицовочные (-2%); клинкеры цементные (-6,9%); портландцемент (-4,5%); известь гашенная, негашеная и гидравлическая (-9,3%); гипс (-48,5%); изделия из бетона для строительных целей (-13,1%); плитки, плиты, кирпичи и изделия аналогичные из цемента, бетона или камня искусственного (-5,4%); конструкции строительные сборные из бетона (-0,6%); бетон товарный (-17,2%) и другие.